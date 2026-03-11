Hasta siempre, Julius.

El nombre de Alfredo Bryce Echenique ocupa un lugar en la cultura nacional y en el mundo hispanohablante. Su obra, marcada por una prosa ágil y capaz de provocar inevitables sonrisas, dejó una huella profunda en la literatura latinoamericana, aunque también en la forma de narrar el Perú.

Bryce Echenique nació en Lima en 1939 y perteneció a la generación de escritores vinculados al llamado posboom latinoamericano. Entre sus obras más recordadas figuran La vida exagerada de Martín Romaña, Tantas veces Pedro, No me esperen en abril y, por supuesto, Un mundo para Julius. Publicada en 1970, esta novela se convirtió con el tiempo en una de las piezas más emblemáticas de la narrativa peruana contemporánea. En sus páginas, el autor peruano retrata con notable lucidez la vida de la élite limeña a través de la mirada de un niño que observa, y que también padece, las jerarquías sociales que ordenan el mundo que lo rodea.

En ese sentido, su literatura dejó una definición memorable del país que retrataba: un Perú “tan endemoniadamente clasista y racista”, como sostuvo en una entrevista para el diario Clarín en 2004.

En su rol como ciudadano, Bryce también destacó por una actitud crítica frente a la vida pública del país. Si bien vivió largos años en el extranjero, en una suerte de autoexilio que compartieron muchos intelectuales latinoamericanos de su generación, tuvo participación pública en ciertos momentos de la historia reciente. De hecho, en 2011, junto con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, suscribió un pronunciamiento en el que advertía que “una victoria de Keiko Fujimori implicaría el retorno a un nada lejano pasado”.

Hoy, cuando el país despide a uno de sus narradores más singulares, su obra permanece como una invitación a mirarnos con honestidad. La república que Bryce retrató con humor “para no llorar la tragedia” sigue enfrentando los mismos desafíos que su literatura supo señalar.

Leerlo hoy es reconocer que la tarea de construir un país menos injusto continúa pendiente. Tal vez por eso su obra sigue interpelándonos.

Hasta siempre, Julius.