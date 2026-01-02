HOYSuscripcion LR Focus

USA

El país de América Latina que recibirá la visita clave del Seguro Social de Estados Unidos a finales de enero

Esta visita del Seguro Social al país latinoamericano permitirá a beneficiarios gestionar actualizaciones de información y resolver dudas sobre pagos pendientes, todo con cita previa.

El Seguro Social de Estados Unidos (SSA) ofrecerá atención presencial en El Salvador, con el objetivo de brindar un servicio más cercano y resolver trámites importantes sin la necesidad de viajar al extranjero.

Esta medida tiene como propósito simplificar procesos que usualmente se realizan por teléfono o en línea, permitiendo a los usuarios actualizar su información, resolver dudas sobre pagos pendientes y recibir orientación directa, todo sin tener que viajar a Estados Unidos.

¿En qué fecha y en qué parte de El Salvador atenderá el SSA?

Según la información oficial, los representantes de la oficina regional del SSA, ubicada en San José, Costa Rica, estarán en San Salvador del 26 al 29 de enero de 2026.

Durante esos días, las personas que tienen derecho a beneficios federales como pensiones, discapacidad, pagos para sobrevivientes o consultas sobre su elegibilidad, podrán recibir atención directa sin necesidad de viajar a Estados Unidos. El propósito de esta visita es proporcionar información oficial y confiable, evitando intermediarios o trámites erróneos.

La Administración del SSA ha confirmado que el Gobierno de El Salvador, en colaboración con las autoridades locales, coordinará la presencia de los delegados estadounidenses para ofrecer asistencia personalizada a los residentes.

¿Cómo acceder a la exclusiva asistencia del SSA?

Los funcionarios estadounidenses subrayaron que, debido a la alta demanda de este servicio, la atención se ofrecerá exclusivamente con cita previa, la cual se podrá solicitar a través de un formulario que estará disponible para los interesados.

Esta visita especial responde a las necesidades concretas de la numerosa comunidad de beneficiarios en El Salvador y otros países de América Latina, muchos de los cuales dependen de estos pagos como su principal fuente de ingresos.

Además, esta iniciativa resalta la relevancia de los pagos que realizará la SSA a partir de enero de 2026, cuando se aplicará un ajuste del 2,8 % en las prestaciones debido al aumento del costo de vida (COLA). Esto beneficiará a millones de estadounidenses y residentes en el extranjero que dependen de estos beneficios, tal como lo ha comunicado el Seguro Social.

¿Cuándo es el pago del Seguro Social en EE.UU.?

Este viernes 2 de enero de 2026, los beneficiarios del Seguro Social que tenían previsto recibir su pago el sábado 3 de enero lo recibirán un día antes. Esto se debe a que, al coincidir la fecha de pago con un fin de semana, se ha adelantado el cobro. ¿A quiénes afecta este cambio?

  • A las personas que reciben beneficios de Seguro Social, ya sea por jubilación, discapacidad (SSDI) o sobrevivencia, y que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997.
  • También incluye a los beneficiarios que reciben tanto el Seguro Social como el SSI (Ingreso Suplementario por Discapacidad o bajos ingresos). En estos casos, el pago de Seguro Social se adelantará al 2 de enero, ya que el 3 de enero cae en fin de semana.
