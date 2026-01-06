Un hombre disfrazado con una máscara de Donald Trump fue visto en un semáforo de la avenida Colonial en Lima, provocando risas y reacciones en las redes sociales. La parodia surge en contexto a la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, registrada el último 3 de enero, por parte del gobierno estadounidense dirigido por Donald Trump. El clip en TikTok acumula cientos de visualizaciones.

Parodia de Donald Trump es viral en TikTok

De acuerdo al clip viral en TikTok, un conductor captó la presencia de un hombre que usó una máscara de Donald Trump y un saco, imitando el característico estilo del presidente estadounidense. El personaje llamó la atención en pleno semáforo, donde comenzó a realizar gestos exagerados y poses propias del polémico mandatario.

Su imitación desató risas entre pasajeros, choferes y transeúntes, quienes no dudaron en grabarlo mientras movía las manos, asentía con la cabeza y recreaba expresiones asociadas a Trump.

Como era de esperarse, usuarios elogiaron la creatividad peruana. "En Perú no necesitamos de la Inteligencia Artificial", "¿Cómo consiguió el traje tan rápido?", "En 'Perúsalén' no te aburres", "Ya estoy harta de ser clave", fueron las reacciones más frecuentes.

Maduro se declara no culpable durante audiencia en Estados Unidos

En su audiencia ante un tribunal federal en Nueva York, Maduro negó las acusaciones en su contra y aseguró ser inocente frente al juez Hellerstein. El exmandatario se describió a sí mismo como una persona íntegra y reafirmó su posición política, señalando que aún se consideraría el jefe de Estado de Venezuela. "Me mantengo como presidente de mi nación", comentó durante la sesión.