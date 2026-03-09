HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Espectáculos

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje: “Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”

El chico reality compartió en sus redes sociales unas palabras de despedida dedicadas a su abuela, a quien recordó con cariño tras confirmar su fallecimiento.

El creador de contenido se despidió de su abuela Bertha con un sentido mensaje en Instagram. Foto: Composición LR
El creador de contenido se despidió de su abuela Bertha con un sentido mensaje en Instagram. Foto: Composición LR

En medio de la atención mediática que ha generado su relación con la influencer Isabella Ladera y el bebé que esperan juntos, Hugo García atraviesa un momento difícil luego de comunicar el fallecimiento de su abuela.

A través de sus redes sociales, el chico reality compartió una emotiva publicación para despedirse de su familiar, mensaje que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Hugo García comparte sentida publicación tras la muerte de su abuela

En su cuenta oficial de Instagram, hace algunas horas el exintegrante de Esto es Guerra publicó varias fotografías junto a su abuela Bertha, recordando distintos momentos que compartieron juntos a lo largo de los años.

En el post, el modelo también le dedicó unas palabras de despedida, en las que también hizo referencia al bebé que espera junto a Isabella Ladera.

“Buen viaje mi mamá Bertha. Descansa en paz. Dale un abrazo a papá y al abuelo por mí. Te amo. Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”, escribió García.

La publicación no tardó en generar diversas reacciones por parte de seguidores y amigos del influencer, quienes le dejaron mensajes de pésame y palabras de apoyo por el difícil momento que atraviesa.

Isabella Ladera reacciona al mensaje de Hugo García

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación también destacó el de su pareja, la influencer Isabella Ladera, quien no dudó en pronunciarse tras la triste noticia.

“Madre hermosa por siempre”, escribió la creadora de contenido en la sección de comentarios del post.

Como se recuerda, la relación entre ambos ha generado gran atención en redes sociales durante los últimos meses, especialmente luego de que anunciaran que están esperando a su primer hijo juntos. Incluso, el propio Hugo hizo referencia a esta nueva etapa en su mensaje de despedida, al mencionar que se queda con la satisfacción de haberle dado la noticia de un nuevo integrante a su familia.  

