Laura Restrepo y la polémica: no estará en el HAY Festival Cartagena debido a la presencia de María Corina Machado

A finales de enero, se llevará a cabo en Colombia la edición 21 del HAY Festival Cartagena. En este evento cultural participarán cerca de 180 autores, artistas y personalidades de actualidad, entre los que se encuentran Diego Luna, Héctor Abad Faciolince, Daniel Alarcón, Javier Cercas, Rafael Dumett, Leila Guerriero, María Corina Machado, Javier Peña, Santiago Posteguillo, Pilar Quintana, Yasmina Reza, Gustavo Rodríguez, Silvio Rodríguez, Evelio Rosero, Juan Gabriel Vásquez, entre otros. Sin embargo, el domingo 14 de diciembre del año pasado, la reconocida autora colombiana Laura Restrepo dijo que no participaría del HAY Festival Cartagena debido a la presencia de la activista venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

Después de ese 14 de diciembre, muchas cosas han ocurrido. Y es en este punto en el que dejamos de hablar de cultura, porque la negativa de la autora de Delirio obedece también a otros aspectos, como la opción ideológica. Desde hace varios meses, el discurso extraliterario de Restrepo ha ido apuntando a la actual administración de Estados Unidos, conducida por Donald Trump. En realidad, su discurso extraliterario ha ido apuntando a todos los líderes mundiales rubricados por la soberbia y el abuso. Fruto de esa indignación es su última novela Soy la daga y soy la herida, en donde, prácticamente, Restrepo parodia a todos los dictadores y sátrapas habidos y por conocer del mundo.

Para Restrepo, le resulta imposible estar en un evento en donde intervendrá una persona que ha venido promoviendo la participación de Estados Unidos en los problemas de su país, como es el caso de María Corina Machado. Esa postura, imaginamos, se habrá reforzado tras los sucesos del pasado sábado 3 de enero en Caracas.

“Pero invitar como ponente a la señora Machado ha sido cruzar la raya. No se le puede dar tarima y facilitar audiencia a quien, como la señora Machado, promueve posturas y actividades a favor del sometimiento de nuestros pueblos y contra la soberanía de nuestros países. Con la intervención imperialista no se discute, sino que se la rechaza sin miramientos”, se lee en una parte del mensaje dirigido a Cristina Fuentes La Roche, directora internacional del Hay Festival.

Eventos como el HAY Festival son espacios de discusión cultural. Las actividades que más llaman la atención son precisamente las que ofrecen puntos de vista distintos sobre un tópico. Restrepo está en todo su derecho de no ir, pero sí les hubiera gustado a sus miles de seguidores y lectores saber qué opina de la actual crisis venezolana en un espacio diseñado para el debate y el intercambio de ideas. No es lo mismo leer su postura en una columna de opinión o en las redes sociales. Lamentablemente, así están los tiempos que corren.

…

Otros dicen no. A Restrepo, se suman el escritor Giuseppe Caputo y la activista dominicana Mikaelah Drullard.

Ver. Laura Restrepo fue entrevistada por La República a razón de su novela Soy la daga y soy la herida.