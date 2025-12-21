Francia anuncia la construcción de un nuevo portaaviones de última generación, según Macron: funcionará en 2038
El mandatario francés sostiene que el buque de guerra reforzará las capacidades militares de la Armada francesa, así como una serie de medidas, entre las que se incluye un nuevo servicio militar voluntario.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció la construcción de un nuevo portaaviones de propulsión nuclear, que reemplazará al actual Charles de Gaulle. En una visita a Emiratos Árabes Unidos, el líder europeo declaró que el buque de guerra estará en funcionamiento para el año 2038.
"Este nuevo portaaviones será la ilustración de la potencia de nuestra nación: potencia de la industria, de la técnica, potencia al servicio de la libertad en los mares y en los vaivenes del tiempo", declaró el mandatario francés en un discurso en la base Zayed Military City.
Armada francesa tendrá nuevo portaviones, informó Macron
El nuevo portaaviones de la Marina de Francia contará con un desplazamiento de 80.000 toneladas y una eslora de 310 metros. De esta manera, superará por lejos al Charles de Gaulle, que presenta 42.000 toneladas y 261 metros de longitud. Además, el futuro buque albergará a 2.000 marinos y tendrá la capacidad de embarcar hasta 30 aviones de combate. En particular, su desarrollo implicará la colaboración de aproximadamente 800 proveedores, de los cuales el 80% son pequeñas y medianas empresas.
Francia impulsa el fortalecimiento de su milicia
El anuncio del nuevo portaaviones se produce en el contexto del aumento de la inversión en defensa establecido por la ley de programación militar, que prevé incrementos continuos en el gasto militar. Sin embargo, Francia registra un déficit presupuestario que, en 2025, se estima que alcanzará el 5,4% del PIB.
El 10 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una resolución para fortalecer el gasto en defensa, con 411 votos a favor y 88 en contra. No obstante, la falta de consenso político ha complicado la aprobación de los presupuestos antes de que finalice el año, lo que llevará al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu a presentar una ley especial para compensar la falta de nuevas cuentas.