HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 16 de diciembre | LR+ Noticias

Cine y series

Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix

La exitosa serie de Netflix regresa con nuevos escenarios, conflictos sentimentales y decisiones clave que cambiarán el rumbo de Emily.

Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix
Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix

La historia de 'Emily en París' continúa. Tras un cierre que dejó varias incógnitas en su cuarta entrega, Netflix confirmó oficialmente la renovación de la serie protagonizada por Lily Collins. La noticia aclaró cualquier duda sobre su futuro y abrió paso a una nueva etapa marcada por cambios narrativos y geográficos.

La quinta temporada no será la última, según adelantó su creador, lo que refuerza el interés de los seguidores por conocer qué ocurrirá con los personajes principales y cómo evolucionarán sus vínculos personales y profesionales.

PUEDES VER: Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

lr.pe

Emily en París temporada 5: fecha de estreno en Netflix

Netflix anunció que los nuevos episodios llegarán a la plataforma el 18 de diciembre de 2025. Ese día se estrenará la temporada completa, manteniendo el formato habitual que caracteriza a la serie desde su debut.

La producción contará con 10 capítulos, cifra que se repite respecto a entregas anteriores y que permitirá desarrollar con mayor profundidad los nuevos conflictos que enfrentará la protagonista.

Reparto confirmado y posibles regresos en Emily en París temporada 5

Lily Collins continuará al frente del elenco como Emily Cooper, papel central de la historia. Junto a ella regresan rostros ya conocidos que han acompañado la trama desde sus inicios.

El reparto confirmado incluye a Ashley Park, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucas Bravo. También se suman Eugenio Franceschini y Thalia Besson, quienes ganaron relevancia en la cuarta temporada.

En el caso de Camille, interpretada por Camille Razat, su participación permanece en duda. El creador de la serie señaló que su arco narrativo quedó abierto, por lo que su presencia dependerá del rumbo que tome la historia.

PUEDES VER: ¿'Emily en París' tendrá temporada 5 en Netflix?: todo lo que se sabe sobre la serie con Lily Collins

lr.pe

Roma tomará protagonismo en la serie de Netflix

Una de las principales novedades será el mayor peso de Roma dentro del relato. Aunque París seguirá siendo clave, la capital italiana tendrá un rol importante en la evolución emocional y laboral de Emily.

Este cambio de escenario promete renovar la estética visual de la serie y abrir nuevas posibilidades narrativas, sin perder el tono ligero y romántico que la convirtió en un fenómeno global.

Tráiler de Emily en París temporada 5

El tráiler oficial fue lanzado a finales de octubre de 2025, ofreciendo un primer vistazo a los nuevos conflictos, escenarios y relaciones que marcarán la temporada.

Meses antes, Netflix difundió las primeras imágenes promocionales, donde se aprecia a Emily en una etapa de decisiones cruciales, con un estilo renovado y rodeada de personajes que pondrán a prueba su crecimiento personal.

Notas relacionadas
A qué hora sale el capítulo 8 de ‘IT: Welcome to Derry’ y dónde ver la serie del payaso Pennywise en español latino

A qué hora sale el capítulo 8 de ‘IT: Welcome to Derry’ y dónde ver la serie del payaso Pennywise en español latino

LEER MÁS
‘Cien años de soledad’: Netflix confirma fecha de estreno de la segunda temporada, nuevos personajes y todo sobre la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

‘Cien años de soledad’: Netflix confirma fecha de estreno de la segunda temporada, nuevos personajes y todo sobre la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

LEER MÁS
Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
Autoridad de Transporte Urbano anuncia medidas para la reactivación de su sector

Autoridad de Transporte Urbano anuncia medidas para la reactivación de su sector

LEER MÁS
Episodios de 'Merlina 2': ¿cuántos son y cuándo se estrenan en Netflix?

Episodios de 'Merlina 2': ¿cuántos son y cuándo se estrenan en Netflix?

LEER MÁS
Emilia Clarke en Yo antes de ti: la escena que muchos amaron y no pudieron olvidar

Emilia Clarke en Yo antes de ti: la escena que muchos amaron y no pudieron olvidar

LEER MÁS
Vicky, la Pequeña Maravilla: ¿qué pasó con los actores tras la última temporada de la serie?

Vicky, la Pequeña Maravilla: ¿qué pasó con los actores tras la última temporada de la serie?

LEER MÁS
'La doble vida de mi esposo multimillonario': ¿cómo ver ONLINE todos los capítulos de la serie en español latino?

'La doble vida de mi esposo multimillonario': ¿cómo ver ONLINE todos los capítulos de la serie en español latino?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

Indecopi subastará 24 inmuebles en Lima, Junín e Ica con precios desde S/2.016, ¿cómo participar?

Cine y series

Los 10 años de una serie que baila con pañuelo propio: “Better Call Saul”

Tragedia en Hollywood: el hijo de Rob Reiner es arrestado acusado de asesinato

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Las negligencias de la Dircocor que permitió la fuga de Vladimir Cerrón, Óscar Acuña y Ciro Castillo

RMP sobre Ciro Castillo, acusado de liderar 'Los socios del Callao': "Explotó la muerte de su hijo para su beneficio político"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025