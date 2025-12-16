Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix

Emily en París Temporada 5: fecha de estreno, reparto, tráiler y cuántos capítulos tendrá en Netflix

La historia de 'Emily en París' continúa. Tras un cierre que dejó varias incógnitas en su cuarta entrega, Netflix confirmó oficialmente la renovación de la serie protagonizada por Lily Collins. La noticia aclaró cualquier duda sobre su futuro y abrió paso a una nueva etapa marcada por cambios narrativos y geográficos.

La quinta temporada no será la última, según adelantó su creador, lo que refuerza el interés de los seguidores por conocer qué ocurrirá con los personajes principales y cómo evolucionarán sus vínculos personales y profesionales.

Emily en París temporada 5: fecha de estreno en Netflix

Netflix anunció que los nuevos episodios llegarán a la plataforma el 18 de diciembre de 2025. Ese día se estrenará la temporada completa, manteniendo el formato habitual que caracteriza a la serie desde su debut.

La producción contará con 10 capítulos, cifra que se repite respecto a entregas anteriores y que permitirá desarrollar con mayor profundidad los nuevos conflictos que enfrentará la protagonista.

Reparto confirmado y posibles regresos en Emily en París temporada 5

Lily Collins continuará al frente del elenco como Emily Cooper, papel central de la historia. Junto a ella regresan rostros ya conocidos que han acompañado la trama desde sus inicios.

El reparto confirmado incluye a Ashley Park, Lucien Laviscount, Philippine Leroy-Beaulieu, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucas Bravo. También se suman Eugenio Franceschini y Thalia Besson, quienes ganaron relevancia en la cuarta temporada.

En el caso de Camille, interpretada por Camille Razat, su participación permanece en duda. El creador de la serie señaló que su arco narrativo quedó abierto, por lo que su presencia dependerá del rumbo que tome la historia.

Roma tomará protagonismo en la serie de Netflix

Una de las principales novedades será el mayor peso de Roma dentro del relato. Aunque París seguirá siendo clave, la capital italiana tendrá un rol importante en la evolución emocional y laboral de Emily.

Este cambio de escenario promete renovar la estética visual de la serie y abrir nuevas posibilidades narrativas, sin perder el tono ligero y romántico que la convirtió en un fenómeno global.

Tráiler de Emily en París temporada 5

El tráiler oficial fue lanzado a finales de octubre de 2025, ofreciendo un primer vistazo a los nuevos conflictos, escenarios y relaciones que marcarán la temporada.

Meses antes, Netflix difundió las primeras imágenes promocionales, donde se aprecia a Emily en una etapa de decisiones cruciales, con un estilo renovado y rodeada de personajes que pondrán a prueba su crecimiento personal.