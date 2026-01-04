Francia: Brigitte Bardot tendrá “un adiós sin multitudes"

Un sector de Francia considera que la leyenda del cine, Brigitte Bardot, debe recibir un homenaje nacional; otros creen que no. La actriz de ¡Viva María! fue reconocida tanto por su talento como por su labor como activista por los derechos de los animales. Sin embargo, fue polémica por su simpatía por la extrema derecha y condenada por insultos racistas.

Este fin de semana, se conoció que las exequias del ícono francés, serán este miércoles. Será una ceremonia “con sencillez y sin alboroto”, según un comunicado enviado por su fundación a AFP. Entonces, Bardot no tendrá un homenaje nacional, sino una ceremonia religiosa privada en la iglesia parroquial Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez. Los seguidores de la actriz podrán ver la ceremonia en las pantallas que serán instaladas “en el puerto y otra en la céntrica Place des Lices”.

La organización señala que las rosas no serán bienvenidas, pero sí flores “campestres” y “ramos sencillos y coloridos”. En la ceremonia estará la fotografía de la actriz abrazando a una cría de foca en 1977, la favorita de la actriz. “La prefería por encima de todas las demás”.

La diva abandonó el mundo del cine en la década de los 70 para dedicarse a la protección de animales. Bardot convirtió su casa, llamada La Madrague, en un refugio para los animales. En su libro autobiográfico escribió: “Mi fundación es el único orgullo de mi vida”. A su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, le corresponde por ley solo una parte de la fortuna, ya que la actriz donó sus propiedades a su fundación.

En una entrevista a la revista francesa Paris Match, reveló cómo pudo financiar la creación de su fundación. “Después de haber malgastado la mayor parte de mis ganancias como estrella, ya no tenía ingresos. Durante dos meses, dirigí un puesto en el mercado de Saint-Tropez donde vendía mis recuerdos: pulseras y collares de Brasil y México, fotos firmadas, enaguas, sombreros. Luego, subasté todos los objetos de valor que poseía en París: las joyas preciosas que me ofreció mi marido Gunther Sachs, el vestido de mi boda con Roger Vadim, la vajilla, los muebles e incluso mi guitarra”.

Un adiós que divide a la política en Francia

Cuando falleció Bardot, el 28 de diciembre a los 91 años. En Francia se habló, inmediatamente, de un homenaje nacional. El líder de derecha Éric Ciotti fue uno de los primeros en pronunciarse. Sin embargo, el socialista Olivier Faure señaló que los homenajes nacionales se otorgan por “servicios excepcionales a la nación”, pero que Bardot, a pesar de ser una artista icónica, “renunció a los valores republicanos” y recordó que la actriz había sido “condenada cinco veces por incitar al odio racial”.

En 2021, Bardot fue multada por enviar una carta en 2019 en la que insultaba a los habitantes de la isla francesa de La Reunión. “Los autóctonos conservaron sus genes salvajes”, escribió. Aunque se disculpó, señaló que estaba preocupada por la condición de los animales en esa isla.

Pero la actriz tuvo más de una contradicción: fue polémica también por desacreditar el movimiento feminista #MeToo, pero en los últimos años, desde su organización, cuestionó la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Un sector de la política en Francia aún cuestiona su postura. “¿Conmoverse por la difícil situación de los delfines y, sin embargo, permanecer indiferente ante la muerte de migrantes en el Mediterráneo? ¿Qué grado de cinismo es ese?”, escribió la diputada Sandrine Rousseau.

El fin de semana, el ayuntamiento de Saint-Tropez comunicó que el entierro será privado en el cementerio público que da al Mediterráneo. Sin embargo, Bardot había declarado que quería ser enterrada en su casa. En ese sentido, BBC difundió que Wendy Bouchard, amiga de Bardot, declaró a la televisión francesa que la actriz no estaba interesada en homenajes. “Probablemente sea una buena idea, pero no estoy segura de que ella, que vivió una vida de sencillez y privaciones, hubiera querido este homenaje nacional”.❖