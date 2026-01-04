HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista
Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     Maduro en una cárcel de Nueva York: todo sobre la caída del régimen chavista     
Cine y series

Francia: Brigitte Bardot tendrá “un adiós sin multitudes"

Divide a la política francesa. A una semana de la muerte de la leyenda del cine y activista, se conoció que tendrá un funeral privado en Saint-Tropez.

Leyenda del cine francés.
Leyenda del cine francés. | AFP

Un sector de Francia considera que la leyenda del cine, Brigitte Bardot, debe recibir un homenaje nacional; otros creen que no. La actriz de ¡Viva María! fue reconocida tanto por su talento como por su labor como activista por los derechos de los animales. Sin embargo, fue polémica por su simpatía por la extrema derecha y condenada por insultos racistas.

Este fin de semana, se conoció que las exequias del ícono francés, serán este miércoles. Será una ceremonia “con sencillez y sin alboroto”, según un comunicado enviado por su fundación a AFP. Entonces, Bardot no tendrá un homenaje nacional, sino una ceremonia religiosa privada en la iglesia parroquial Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Tropez. Los seguidores de la actriz podrán ver la ceremonia en las pantallas que serán instaladas “en el puerto y otra en la céntrica Place des Lices”.

PUEDES VER: 'Kinra': el difícil recorrido de Perú hacia los Óscar 2026

lr.pe

La organización señala que las rosas no serán bienvenidas, pero sí flores “campestres” y “ramos sencillos y coloridos”. En la ceremonia estará la fotografía de la actriz abrazando a una cría de foca en 1977, la favorita de la actriz. “La prefería por encima de todas las demás”.

La diva abandonó el mundo del cine en la década de los 70 para dedicarse a la protección de animales. Bardot convirtió su casa, llamada La Madrague, en un refugio para los animales. En su libro autobiográfico escribió: “Mi fundación es el único orgullo de mi vida”. A su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, le corresponde por ley solo una parte de la fortuna, ya que la actriz donó sus propiedades a su fundación.

En una entrevista a la revista francesa Paris Match, reveló cómo pudo financiar la creación de su fundación. “Después de haber malgastado la mayor parte de mis ganancias como estrella, ya no tenía ingresos. Durante dos meses, dirigí un puesto en el mercado de Saint-Tropez donde vendía mis recuerdos: pulseras y collares de Brasil y México, fotos firmadas, enaguas, sombreros. Luego, subasté todos los objetos de valor que poseía en París: las joyas preciosas que me ofreció mi marido Gunther Sachs, el vestido de mi boda con Roger Vadim, la vajilla, los muebles e incluso mi guitarra”.

Un adiós que divide a la política en Francia

Cuando falleció Bardot, el 28 de diciembre a los 91 años. En Francia se habló, inmediatamente, de un homenaje nacional. El líder de derecha Éric Ciotti fue uno de los primeros en pronunciarse. Sin embargo, el socialista Olivier Faure señaló que los homenajes nacionales se otorgan por “servicios excepcionales a la nación”, pero que Bardot, a pesar de ser una artista icónica, “renunció a los valores republicanos” y recordó que la actriz había sido “condenada cinco veces por incitar al odio racial”.

En 2021, Bardot fue multada por enviar una carta en 2019 en la que insultaba a los habitantes de la isla francesa de La Reunión. “Los autóctonos conservaron sus genes salvajes”, escribió. Aunque se disculpó, señaló que estaba preocupada por la condición de los animales en esa isla.

PUEDES VER: Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

lr.pe

Pero la actriz tuvo más de una contradicción: fue polémica también por desacreditar el movimiento feminista #MeToo, pero en los últimos años, desde su organización, cuestionó la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Un sector de la política en Francia aún cuestiona su postura. “¿Conmoverse por la difícil situación de los delfines y, sin embargo, permanecer indiferente ante la muerte de migrantes en el Mediterráneo? ¿Qué grado de cinismo es ese?”, escribió la diputada Sandrine Rousseau.

El fin de semana, el ayuntamiento de Saint-Tropez comunicó que el entierro será privado en el cementerio público que da al Mediterráneo. Sin embargo, Bardot había declarado que quería ser enterrada en su casa. En ese sentido, BBC difundió que Wendy Bouchard, amiga de Bardot, declaró a la televisión francesa que la actriz no estaba interesada en homenajes. “Probablemente sea una buena idea, pero no estoy segura de que ella, que vivió una vida de sencillez y privaciones, hubiera querido este homenaje nacional”.❖

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

LEER MÁS
Evangeline Lilly, protagonista de ‘Ant-man’ confiesa daño cerebral tras golpearse la cabeza con una roca

Evangeline Lilly, protagonista de ‘Ant-man’ confiesa daño cerebral tras golpearse la cabeza con una roca

LEER MÁS
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Venezuela libera a otros 88 presos políticos que protestaron tras la cuestionada reelección de Maduro

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Cine y series

El amor desde la perspectiva masculina: “El hombre que amaba a las mujeres” de François Truffaut

Estrenos de Netflix en Enero 2026: películas y series más esperadas que llegan este mes a la plataforma de streaming

Final explicado de Stranger Things 5: quién muere, qué pasó con Once, el verdadero mal de Hawkins y todo sobre el último capítulo de la serie de Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde de Pataz cuestiona a José Jerí tras nueva masacre en bocamina: "No cumplió nada de lo que prometió"

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025