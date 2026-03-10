HOYSuscripcion LR Focus

Comité Distrital de Flagrancia Delictiva desarrolla conversatorio para fortalecer actuación policial en delitos flagrantes

El Comité de Justicia Especializada en Flagrancia de La Libertad realizó un conversatorio para mejorar la actuación policial en casos de flagrancia delictiva en Trujillo.

La actividad busca optimizar la aplicación del Protocolo de Actuación Interinstitucional. Fuente: Difusión.

El Comité de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva de La Libertad, presidido por la doctora Cecilia Milagros León Velásquez, desarrolló el conversatorio titulado ‘Ley y Protocolo del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia: Actuación Policial’, dirigido a los comisarios de las dependencias policiales de la jurisdicción de la provincia de Trujillo.

La actividad académica tuvo como finalidad fortalecer las capacidades operativas de la Policía Nacional del Perú en la atención de casos de flagrancia delictiva, optimizando la correcta aplicación de la normativa vigente y de los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación Interinstitucional de las Unidades de Flagrancia. Asimismo, permitió uniformizar criterios de intervención policial y consolidar la articulación entre las instituciones que integran el sistema de justicia penal.

El coronel Johnny Huamán Mariano, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Trujillo, expresó su agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de La Libertad por promover estos espacios de capacitación y coordinación interinstitucional, y subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen la labor policial en la lucha contra la delincuencia y permiten ofrecer un servicio más eficiente y oportuno a la población.

Posteriormente, el magistrado especializado de la Corte de La Libertad, Robert Mendieta Narro -quien participó activamente en la elaboración del instrumento técnico que regula estos procedimientos- expuso sobre la importancia de asegurar una correcta aplicación de los protocolos desde el momento de la intervención y detención del presunto infractor. En su ponencia, también detalló los ejes principales del protocolo, resaltando la necesidad de un trabajo coordinado entre la Policía, el Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la celeridad procesal.

Durante la jornada, se abordaron aspectos clave como los plazos legales en casos de detención en flagrancia, la cadena de custodia, la elaboración de actas, la comunicación inmediata con el Ministerio Público y la coordinación con el Poder Judicial para garantizar audiencias oportunas. Se destacó que una actuación diligente y ajustada a ley contribuye a reducir la carga procesal y a brindar respuestas más rápidas y eficaces a la ciudadanía, fortaleciendo la confianza en las instituciones.

