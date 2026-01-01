Madeleine, una peruana en el campo de concentración, por Eduardo González Viaña

-¡Dónde está Dios! -clamó el rabino belga Isaac.

Su compañero de infortunio, un rabino polaco, no pudo responder. En el campo de concentración de Sachsenhausen, ambos estaban de pie obligados a presenciar una escena perversa.

Los nazis habían condenado a un joven a ser ahorcado y lo tenían en un tabladillo. Le rodearon el cuello con una cuerda. Sin decir palabra el prisionero quizás se encomendó a Dios.

El condenado era un joven atlético, y los nazis habían arreglado la horca de una forma tal que no muriera rápido. Querían que se estremeciera y que su agonía durara más.

A Isaac no le extrañaba tal acto de ferocidad, porque la extrema derecha es necesariamente perversa. Le asustaba más bien que Dios no pudiera impedir la escena.

Madeleine, una peruana

Estaban en el campo de prisioneros de Sachsenhausen, a 35 kilómetros de Berlín. Cerca de ellos, entre los presos, se encontraba la joven peruana Madeleine Truel.

¿Qué hacía ella dentro de esa multitud de presos uniformados? Madeleine había nacido en 1904, en Lima. Estudió en el colegio San José de Cluny, y su familia le había inculcado un catolicismo practicante.

Sus padres murieron jóvenes y Madeleine viajó a Francia para estudiar filosofía en La Sorbona. Después pasó a trabajar como asistente en el Banco Bilbao.

Sus aficiones literarias la habían llevado a publicar El niño en el metro, una novela cuyo personaje es un pequeño judío durante la ocupación.

En junio de 1940, escuadrones de soldados alemanes marcharon junto al Arco del Triunfo en la Avenida de los Campos Elíseos de París. Era la ocupación de Francia. Y se producía luego de la derrota de los ejércitos aliados y la incontenible ocupación de Europa bajo el dominio de la Alemania de Hitler.

Como era de esperarse, bajo el dominio nazi, se produjo de inmediato una “depuración racial” que significaba la captura y el exterminio de las familias judías, así como de opositores comunistas, refugiados españoles, gitanos y homosexuales.

Entre el 43 y el 44, los nazis -dueños del gobierno de Francia- descubrieron que centenares de judíos habían salido de Francia con documentos falseados.

La resistencia de los franceses estaba apoyando a los que fugaban. Entre ellos, entregada a la causa de la libertad, trabajaba la peruana Madeleine Truel. Su especialidad era producir pasaportes falsos que pudieran servir a quienes huían de Francia.

El 6 de diciembre de 2021, se inauguró la escultura de Varda Yoran dedicada a Magdalena Truel. Está ubicada en el parque Yizthak Rabin, en el malecón Cisneros de Miraflores. Foto: Sebastián Blanco.

El 19 de junio de 1944 tres agentes de la Gestapo detuvieron a la joven peruana cuando se encaminaba a uno de los lugares donde se hacía las falsificaciones.

-Señorita, señorita Magdalena, somos sus amigos- le dijo en castellano uno de ellos. Y ella comprendió que eso no era cierto, pero no podía resistirse. Fue llevada a la prisión de Fresnes, cerca de París y luego roturada para que diera los nombres de sus compañeros.

Madeleine fue acusada por la Gestapo como falsificadora y sufrió tortura, pero no delató a nadie. Con la Biblia bajo el brazo derecho, acompañaba en la terrible marcha de la muerte a miles de prisioneros judíos, comunistas y españoles republicanos.

Deportada luego a Alemania, fue obligada a caminar en una de las famosas, por crueles, “marchas de la muerte”. Allí sufrió muchos golpes. En el campo ya estaba muy enferma.

Lamentablemente, la muerte no esperó. El 3 de mayo de 1945, en vísperas de la rendición de Alemania, la joven se desmayó y no volvió a levantarse. No hay muchos que la recuerden en su Lima natal.

Tal vez en Sachsenhausen, mientras pataleaba el condenado a la horca, el rabino mudo levantó el dedo, mientras su compañero repetía:

- ¡Dónde está Dios!

- Allí contestó mientras señalaba al condenado.

Madeleine en Miraflores

Una joven con un lápiz bajo el brazo está sentada sobre un alto de libros. Es la estatua que se erige a Madeleine Truel en el Malecón Cisneros de Miraflores.

La tarde de ayer, estaba yo tomando fotos del monumento cuando una joven se me acercó a preguntarme quién era esa mujer.

-Puedes ser tú o una amiga tuya -le respondí. Puede ser cualquiera que sienta como suyo el dolor de los otros.