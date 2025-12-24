HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El papa León XIV celebró su primera misa de Navidad en el Vaticano y envió un mensaje de "caridad y esperanza"

El papa León XIV celebró su primera misa de Navidad en la basílica de San Pedro, enviando un mensaje de caridad y esperanza a unos 5.000 fieles congregados.

Poco antes de la misa, el papa estadounidense salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles. Foto: AFP.
Poco antes de la misa, el papa estadounidense salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles. Foto: AFP.

El papa León XIV celebró el miércoles por la noche la primera misa de Navidad de su pontificado en la basílica de San Pedro en el Vaticano, donde envió un mensaje de "caridad y esperanza".

Poco antes de la misa, el papa estadounidense salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles congregados bajo la lluvia para ver la ceremonia en pantallas gigantes, por falta de espacio en el interior de la basílica.

"La basílica de San Pedro es muy grande, pero desgraciadamente no lo suficiente para recibirlos a todos. Los admiro y respeto, y les agradezco por su coraje y el deseo de estar aquí esta noche", dijo en inglés.

Ante los cardenales, obispos, diplomáticos y unos 6.000 fieles, León XIV, que muestra un estilo más discreto que su predecesor Francisco, pronunció luego una homilía muy religiosa sin mencionar directamente temas de actualidad.

"Cuando una economía distorsionada lleva a tratar los hombres como mercancías, Dios se hace semejante a nosotros, revelando la dignidad infinita de cualquier persona", declaró el papa.

"Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza", agregó.

Esta ceremonia que conmemora el nacimiento de Cristo, una de las más solemnes del año, mezcló cantos  tradicionales y gestos simbólicos. El papa, de 70 años, decidió celebrarla a una hora más tardía que durante el pontificado de Francisco.

Otro cambio fue que León XIV presidirá el jueves por la mañana la misa del día del natalicio de Jesús, reanudando con una tradición que se remonta al pontificado de Juan Pablo II (1978-2005).

Pronunciará luego a las 12H00 (11H00 GMT) su bendición "Urbi et Orbi" (a la ciudad y al mundo) desde el balcón de la basílica, en la que el papa se refiere a los conflictos en el mundo.

Ferviente defensor de una paz "desarmada y desarmante", se espera que el jefe de la Iglesia católica  renueve sus llamados  a la paz.

El martes por la noche, León XIV ya pidió una tregua de un día para Navidad en el mundo entero.

Ningún texto del Nuevo Testamento precisa el día y la hora de nacimiento de Jesús de Nazaret. Su celebración el 25 de diciembre en la tradición cristiana fue escogida en el siglo IV en Occidente.

Esta Navidad 2025 coincide con el cierre del Jubileo, "Año santo" de la Iglesia que atrajo millones de peregrinos a Roma.

