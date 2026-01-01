HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

León XIV advirtió, durante la primera misa del año, que el mundo se salvará con el perdón, no "afilando espadas"

Frente a 5.000 fieles en la Basílica de San Pedro, el pontífice expresó que el 2026 debe ser un "camino abierto" hacia la libertad, alentando una actitud de amor y generosidad en el nuevo año.

León XIV llamó a los fieles a acercarse a la fe con el propósito de abrazar una paz “desarmada y desarmante” en este nuevo año. Foto: AFP.
León XIV llamó a los fieles a acercarse a la fe con el propósito de abrazar una paz "desarmada y desarmante" en este nuevo año. Foto: AFP.

El Papa León XIV, en su primera misa del año, subrayó un mensaje de paz y reconciliación durante la 59ª Jornada Mundial de la Paz. En su homilía, el pontífice advirtió que el mundo no se salva “afilando espadas”, sino a través del perdón. Citando a San Agustín, destacó que uno de los “rasgos fundamentales” de Dios es la gratuidad de su amor, manifestado en la humildad de un niño recién nacido.

Este mensaje fue especialmente significativo, pues el pontífice celebró su primer Año Nuevo como Papa, después de haber sido elegido en mayo de 2025. La misa se celebró en la Basílica de San Pedro ante unos 5.000 fieles, quienes escucharon atentamente su invitación a abrazar un camino de paz y reconciliación.

Además, León XIV reflexionó sobre el inicio del nuevo año, viéndolo como una oportunidad para renovar la vida personal. En su discurso, expresó que el 2026 debe ser considerado un "camino abierto" hacia la libertad y el perdón, donde cada individuo tiene la oportunidad de recibir y ofrecer la gracia divina. Además, alentó a los fieles a adentrarse en el nuevo año con una actitud de perdón, amor y generosidad.

lr.pe

Abrazar una idea de paz “desarmada y desarmante”

León XIV llamó a los fieles a acercarse a la fe con el propósito de abrazar una paz “desarmada y desarmante” en este nuevo año, que coincide con el cierre del Jubileo inaugurado por el Papa Francisco. En su mensaje, instó a hacer de este compromiso una prioridad no solo para los próximos meses, sino como un propósito duradero a lo largo de toda la vida cristiana.

El pontífice estadounidense, quien en diciembre de 2025 publicó su primer mensaje para la ocasión. En él, expresó su preocupación por la creciente falta de esperanza en la humanidad, señalando que muchos consideran realistas narraciones pesimistas sobre el futuro del planeta. El pontífice criticó duramente esta visión, resaltando que la paz, lejos de ser un ideal lejano, debería ser una meta cercana.

Preocupación ante el aumento del gasto militar

En su mensaje, también denunció el alarmante aumento del gasto militar mundial, que en 2024 creció en un 9,4 %. Este incremento, según León XIV, refleja el enorme esfuerzo económico de los países por rearmarse, a pesar de las tragedias bélicas del pasado siglo. El pontífice subrayó que cuando la paz se trata como algo distante, se pierde la capacidad de exigir su consecución.

La guerra, según él, no puede ser vista como un medio para alcanzar la paz, ya que la verdadera paz debe ser cercana y alcanzable, fundamentada en la justicia y el entendimiento mutuo.

