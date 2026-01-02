HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Protestas por deterioro de la economía en Irán dejan al menos 7 muertos, 33 heridos y 119 detenidos

Irán atraviesa una grave crisis económica, en un contexto donde el rial, su moneda local, se ha devaluado por las sanciones internacionales de EE. UU. y la ONU por su programa nuclear.

Irán atraviesa una gran crisis económica debido a sanciones por su programa nuclear.
Irán atraviesa una gran crisis económica debido a sanciones por su programa nuclear. | Composición LR

Al menos siete personas murieron, 33 resultaron heridas y 119 fueron detenidas durante los primeros cinco días de protestas en Irán, originadas por el deterioro de la situación económica, según informó la ONG de derechos humanos Hrana. Las manifestaciones comenzaron el domingo en Teherán y se extendieron rápidamente a decenas de ciudades del país.

Los incidentes más graves se produjeron frente a instalaciones policiales, especialmente en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán, donde se registraron varios fallecidos y heridos. Medios iraníes confirmaron las cifras, aunque señalaron que los enfrentamientos ocurrieron tras ataques contra sedes de seguridad y edificios gubernamentales, lo que derivó en choques con las fuerzas del orden.

PUEDES VER: Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York con un ambicioso programa social y tras ser nombrado "comunista" por Trump

lr.pe

Trump lanza advertencia tras represión de protestas por el costo de la vida en Irán

El presidente de Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos "acudirá al rescate" de los manifestantes en Irán, tras la muerte de al menos siete personas durante las protestas por el alto costo de la vida, consideradas las más violentas registradas en la República Islámica en los últimos tres años.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, en reacción a la represión de las movilizaciones registradas en Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom.

PUEDES VER: León XIV advirtió, durante la primera misa del año, que el mundo se salvará con el perdón, no "afilando espadas"

lr.pe

Irán alerta sobre consecuencias de una injerencia extranjera

Irán rechazó este viernes las declaraciones de Trump, quien afirmó que Washington acudiría en ayuda de los manifestantes en caso de represión estatal. Teherán advirtió que cualquier interferencia en sus asuntos internos tendría graves consecuencias para la estabilidad regional.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, afirmó en la red social X que una intervención de EE. UU. "desestabilizaría toda la región" y perjudicaría sus propios intereses. El funcionario añadió que las declaraciones del presidente estadounidense y el respaldo de autoridades israelíes a las protestas evidencian, a su juicio, una interferencia externa.

No obstante, afirmó que el Gobierno iraní distingue entre las protestas de los comerciantes por motivos económicos y las acciones de grupos que calificó como "actores disruptivos".

