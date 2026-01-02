Al menos siete personas murieron, 33 resultaron heridas y 119 fueron detenidas durante los primeros cinco días de protestas en Irán, originadas por el deterioro de la situación económica, según informó la ONG de derechos humanos Hrana. Las manifestaciones comenzaron el domingo en Teherán y se extendieron rápidamente a decenas de ciudades del país.

Los incidentes más graves se produjeron frente a instalaciones policiales, especialmente en la ciudad de Azna, en la provincia occidental de Lorestán, donde se registraron varios fallecidos y heridos. Medios iraníes confirmaron las cifras, aunque señalaron que los enfrentamientos ocurrieron tras ataques contra sedes de seguridad y edificios gubernamentales, lo que derivó en choques con las fuerzas del orden.

Trump lanza advertencia tras represión de protestas por el costo de la vida en Irán

El presidente de Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos "acudirá al rescate" de los manifestantes en Irán, tras la muerte de al menos siete personas durante las protestas por el alto costo de la vida, consideradas las más violentas registradas en la República Islámica en los últimos tres años.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social, en reacción a la represión de las movilizaciones registradas en Isfahán, Kermán, Kermanshah, Hamadán y la ciudad clerical de Qom.

Irán alerta sobre consecuencias de una injerencia extranjera

Irán rechazó este viernes las declaraciones de Trump, quien afirmó que Washington acudiría en ayuda de los manifestantes en caso de represión estatal. Teherán advirtió que cualquier interferencia en sus asuntos internos tendría graves consecuencias para la estabilidad regional.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, afirmó en la red social X que una intervención de EE. UU. "desestabilizaría toda la región" y perjudicaría sus propios intereses. El funcionario añadió que las declaraciones del presidente estadounidense y el respaldo de autoridades israelíes a las protestas evidencian, a su juicio, una interferencia externa.

No obstante, afirmó que el Gobierno iraní distingue entre las protestas de los comerciantes por motivos económicos y las acciones de grupos que calificó como "actores disruptivos".