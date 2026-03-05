HOYSuscripcion LR Focus

Adrián Villar a prisión preventiva por 9 meses por la muerte de Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Diana Sánchez le aconseja a Flavia López no tener una relación con Patricio Parodi: "Todo el mundo ha estado con todo el mundo"

La exchica reality Diana Sánchez generó revuelo al recomendarle a Flavia López, en medio de sus rumores con Patricio Parodi, evitar romances dentro de 'Esto es guerra'.

Flavia López y Patricio Parodi protagonizan rumores de un romance en 'Esto es guerra'.
Flavia López y Patricio Parodi protagonizan rumores de un romance en 'Esto es guerra'. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Diana Sánchez alborotó el set de 'Sin +Que Decir'. Durante su participación como invitada, la presentadora de 'Yo soy' sorprendió a Flavia López con un consejo en medio de los rumores que vinculan a la ex Miss Gran International Perú 2025 con su compañero de 'Esto es guerra', el capitán histórico Patricio Parodi.

Haciendo gala de su humor e ingenio, la recordada participante de 'Combate' le recomendó sin filtros a Flavia que no saliera con nadie del reality de América TV por una razón que no tardó en ser respaldada por los otros conductores del podcast de María Pía Copello.

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en 'Esto es guerra': Flavia López no ocultó su incomodidad

lr.pe

Diana Sánchez sorprende a Flavia López con consejo tras rumores de romance con Patricio Parodi

Todo sucedió en plena transmisión en vivo de 'Sin +Que Decir', cuando Diana Sánchez le preguntó directamente a Flavia López por el estado de su relación con Patricio Parodi. La reina de belleza, quien actualmente compite en 'Esto es guerra' por el equipo de los combatientes, afirmó que solo son amigos, una narrativa que tanto ella como 'Pato' han manifestado.

Sin embargo, luego de recibir esa respuesta, Sánchez sorprendió a López con un consejo, sugiriéndole que descartara salir con alguien de 'EEG' debido a las diversas relaciones que han surgido en el conocido reality de América TV. "Qué bueno. Pero amiga, yo te voy a dar un consejo desde el fondo de mi corazón: no te metas con gente de ese lugar porque todo el mundo ha estado con todo el mundo y todo el mundo ha estado con todo el mundo", argumentó.

¡Histórico! 'Esto es guerra' anuncia que tendrá a exmiembros de 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' en una edición especial del reality de competencia

lr.pe

Diana Sánchez a Flavia López: "No sabes quién está con quién"

En esa línea, la conductora de 'Yo soy' fue más allá al advertirle a Flavia López lo incómodo que puede resultar en situaciones como un matrimonio, donde los personajes del programa coinciden y se produce un inesperado reencuentro entre exparejas y salientes cuyas relaciones aún no son de dominio público. "Y luego terminan casados con todo el mundo y con el ex de aquí. No, amiga. Y todos van a la boda y luego en la boda te encuentras con el ex de tu ex, y el ex de tu ex, y todo de tu ex, y tú dices: 'Dios mío santo'. Y en la foto de la boda tú no sabes quién está con quién", sentenció.

La modelo y conductora de 'Sin +Que Decir' recibió con humor la recomendación de la exchica reality, mientras sus compañeros de podcast respaldaban los argumentos de la invitada. En redes sociales, la sinceridad de Diana Sánchez fue celebrada y rápidamente asociada con la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao en abril de 2025, un evento que reunió a figuras clave de la farándula nacional, entre ellas Mario Irivarren y su actual pareja, Onelia Molina, así como su ex, Vania Bludau.

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en 'Esto es guerra': Flavia López no ocultó su incomodidad

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en ‘Esto es guerra’: Flavia López no ocultó su incomodidad

¡Histórico! 'Esto es guerra' anuncia que tendrá a exmiembros de 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' en una edición especial del reality de competencia

¡Histórico! 'Esto es guerra' anuncia que tendrá a exmiembros de 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' en una edición especial del reality de competencia

Influencer Valentino Palacios se defiende tras denuncia por presunta agresión hacia una joven: "No voy a callar ante esta injusticia"

Influencer Valentino Palacios se defiende tras denuncia por presunta agresión hacia una joven: "No voy a callar ante esta injusticia"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: "Estaré bien"

Maricielo Effio reaparece llorando desde los Estados Unidos y confiesa sentirse sola tras no conseguir trabajo como actriz: “Estaré bien”

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: "No lo he contado nunca"

Gianmarco conmueve al revelar que fue despedido por disquera internacional pese a haber ganado un Grammy: “No lo he contado nunca”

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en 'Esto es guerra': Flavia López no ocultó su incomodidad

Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se dieron un beso de telenovela en ‘Esto es guerra’: Flavia López no ocultó su incomodidad

