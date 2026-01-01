Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una ceremonia privada a la medianoche del 1 de enero de 2026, en la histórica estación de metro Old City Hall, un lugar cerrado al público y debajo de la Alcaldía. A sus 34 años, Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. “Es realmente un honor y el privilegio de una vida”, expresó el alcalde tras su primera ceremonia de asunción.

La juramentación privada fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James. Aunque la ceremonia fue privada, se anticipa una celebración de mayor magnitud en el transcurso del mismo día, con una ceremonia inaugural que incluirá discursos de figuras prominentes de la izquierda estadounidense, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

TE RECOMENDAMOS ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La celebración pública está prevista para la 13:00 p. m. de ese mismo día, frente al Ayuntamiento, donde se espera la asistencia de alrededor de 4.000 invitados con entrada. Para permitir la participación de un mayor número de neoyorquinos, el equipo de Mamdani ha organizado una fiesta callejera que se extenderá a lo largo de Broadway, ofreciendo espacios de observación para que decenas de miles de personas.

¿Cómo se dio la primera ceremonia?

Cuatro minutos antes de la medianoche, Mamdani, acompañado de su esposa Rama Duwaji y la fiscal general del estado, descendió en el tren número 6 hacia la oscura estación de metro. Mientras esperaban el momento señalado, el grupo compartió momentos de jovialidad, con James iniciando un improvisado canto de "Volare", cambiando el nombre del alcalde en la letra, mientras la cuenta regresiva se acercaba.

Mamdani colocó su mano izquierda sobre dos Coránes, uno perteneciente a su abuelo y otro a Arturo Schomburg, un historiador y escritor negro, recitando el juramento del cargo con la mano derecha levantada.

Tras firmar el juramento y pagar los $9 en efectivo necesario para formalizar el acto, el nuevo alcalde cerró la ceremonia con un acto simbólico al firmar un libro encuadernado en cuero, mientras el secretario de la ciudad, Michael McSweeney, registraba su firma para futuros documentos oficiales. Con solo unas 20 personas presentes, incluidos sus padres y los de su esposa, la ceremonia se mantuvo íntima.

Alcalde enfrenta nuevos retos en Nueva York

Mamdani, que pertenece al ala socialista del Partido Demócrata y es miembro del Partido Socialista Democrático de América. Su campaña se centró en temas como la justicia social y la accesibilidad a la vivienda, áreas que fueron fundamentales durante su tiempo como asambleísta.

A pesar de su limitada experiencia, Mamdani se ganó la atención de la nación, especialmente del presidente Donald Trump, quien lo calificó de "comunista" durante la campaña, aunque ambos protagonizaron un acercamiento tras su elección. El joven alcalde deberá convertir sus promesas de campaña en políticas concretas, mientras maneja una ciudad que, a pesar de su poder económico y cultural.