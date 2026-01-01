HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana
Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     Temblor de magnitud 4,2 remeció Cañete esta mañana     
Mundo

Zohran Mamdani asume como alcalde de Nueva York con un ambicioso programa social y tras ser nombrado "comunista" por Trump

El nuevo alcalde Zohran Mamdani, de 34 años, realizó su juramento junto a la fiscal general del estado, Letitia James, en un acto íntimo con solo unas 20 personas presentes.

La juramentación privada de Zohran Mamdani fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James. Foto: AFP.
La juramentación privada de Zohran Mamdani fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James. Foto: AFP.

Zohran Mamdani asumió la alcaldía de Nueva York en una ceremonia privada a la medianoche del 1 de enero de 2026, en la histórica estación de metro Old City Hall, un lugar cerrado al público y debajo de la Alcaldía. A sus 34 años, Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. “Es realmente un honor y el privilegio de una vida”, expresó el alcalde tras su primera ceremonia de asunción.

La juramentación privada fue realizada por la fiscal general del estado, Letitia James. Aunque la ceremonia fue privada, se anticipa una celebración de mayor magnitud en el transcurso del mismo día, con una ceremonia inaugural que incluirá discursos de figuras prominentes de la izquierda estadounidense, como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La celebración pública está prevista para la 13:00 p. m. de ese mismo día, frente al Ayuntamiento, donde se espera la asistencia de alrededor de 4.000 invitados con entrada. Para permitir la participación de un mayor número de neoyorquinos, el equipo de Mamdani ha organizado una fiesta callejera que se extenderá a lo largo de Broadway, ofreciendo espacios de observación para que decenas de miles de personas.

PUEDES VER: Alcalde electo de Nueva York, EN VIVO: Zohran Mamdani juró en una histórica estación del metro

lr.pe

¿Cómo se dio la primera ceremonia?

Cuatro minutos antes de la medianoche, Mamdani, acompañado de su esposa Rama Duwaji y la fiscal general del estado, descendió en el tren número 6 hacia la oscura estación de metro. Mientras esperaban el momento señalado, el grupo compartió momentos de jovialidad, con James iniciando un improvisado canto de "Volare", cambiando el nombre del alcalde en la letra, mientras la cuenta regresiva se acercaba.

Mamdani colocó su mano izquierda sobre dos Coránes, uno perteneciente a su abuelo y otro a Arturo Schomburg, un historiador y escritor negro, recitando el juramento del cargo con la mano derecha levantada.

Tras firmar el juramento y pagar los $9 en efectivo necesario para formalizar el acto, el nuevo alcalde cerró la ceremonia con un acto simbólico al firmar un libro encuadernado en cuero, mientras el secretario de la ciudad, Michael McSweeney, registraba su firma para futuros documentos oficiales. Con solo unas 20 personas presentes, incluidos sus padres y los de su esposa, la ceremonia se mantuvo íntima.

Alcalde enfrenta nuevos retos en Nueva York

Mamdani, que pertenece al ala socialista del Partido Demócrata y es miembro del Partido Socialista Democrático de América. Su campaña se centró en temas como la justicia social y la accesibilidad a la vivienda, áreas que fueron fundamentales durante su tiempo como asambleísta.

A pesar de su limitada experiencia, Mamdani se ganó la atención de la nación, especialmente del presidente Donald Trump, quien lo calificó de "comunista" durante la campaña, aunque ambos protagonizaron un acercamiento tras su elección. El joven alcalde deberá convertir sus promesas de campaña en políticas concretas, mientras maneja una ciudad que, a pesar de su poder económico y cultural.

Notas relacionadas
Con una doble juramentación, Zohran Mamdani tomará posesión como alcalde de Nueva York en medio de altas expectativas

Con una doble juramentación, Zohran Mamdani tomará posesión como alcalde de Nueva York en medio de altas expectativas

LEER MÁS
Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohran Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

Donald Trump pone fin a los ataques contra Zohran Mamdani y promete su apoyo al nuevo alcalde de Nueva York

LEER MÁS
Trump confirma reunión con Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, para el viernes 21 de noviembre

Trump confirma reunión con Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, para el viernes 21 de noviembre

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar metales como cobre, oro y litio: no es Bolivia ni Argentina

India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar metales como cobre, oro y litio: no es Bolivia ni Argentina

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Películas peruanas que se estrenan en enero de 2026: conoce los títulos y fechas en cartelera este mes

Choque frontal de dos trenes hacia Machu Picchu deja un maquinista fallecido y al menos 30 heridos

Mundo

Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

América Latina presente en el ranking de los países de la OCDE que más crecerán en 2025: ocupa segundo lugar después de Irlanda

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025