HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Mundo

Este país de América Latina sorprende y gana terreno en la economía mundial junto a EE. UU.

América Latina se mantiene relevante en la economía global, con este país entre las 20 mayores economías del mundo para 2025, según un informe de Austin Rating.

América Latina se afianza en el panorama económico global, con un país entre las 20 principales economías del mundo
América Latina se afianza en el panorama económico global, con un país entre las 20 principales economías del mundo | Composición LR | IA

América Latina mantiene su presencia en el escenario económico global, con economías que, pese a desafíos estructurales y fluctuaciones monetarias, continúan consolidándose frente a las principales potencias. De acuerdo con el informe de Austin Rating, basado en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos países de la región figuran entre las 20 mayores economías del mundo en 2025, evidenciando el peso estratégico de la región en la inversión y el comercio internacional.

El liderazgo global continúa dominado por Estados Unidos, China y Alemania, pero América Latina conserva su relevancia gracias a la combinación de población, capacidad exportadora y sectores industriales estratégicos. Según el estudio, esta presencia contribuye a reforzar la influencia política de la región y su participación en los flujos de inversión global, generando oportunidades en la reconfiguración de las cadenas de producción mundial.

TE RECOMENDAMOS

ÁLVARO PAZ DE LA BARRA EN VIVO Y MIRTHA VÁSQUEZ SE SALVA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

lr.pe

Este país gana terreno en la economía global junto a EE. UU.

Brasil ocupa la posición 11 en el ranking mundial de PIB, con un estimado de US$2,26 billones, equivalente al 1,9% del total global. De acuerdo con Austin Rating, aunque el país oriental salió del top 10, conserva su liderazgo en esta parte de la región y sigue siendo un actor clave en comercio y finanzas regionales. Su desempeño refleja tanto fortalezas estructurales como limitaciones históricas en inversión, infraestructura y capacidad industrial.

Expertos indican que la caída del gigante sudamericano en el ranking puede interpretarse como un llamado a acelerar reformas y mejorar la productividad. Sectores estratégicos, como la industria de bienes de capital, precisan inversiones sostenidas para reforzar la capacidad productiva del país. El informe señala que la volatilidad de la moneda y la comparación internacional en dólares influyen directamente en la posición global.

PUEDES VER: India está interesado en apostar por este país de América Latina para explorar sus metales como cobre, oro y litio

lr.pe

Otro país de América Latina acompaña a Brasil

México, con un PIB estimado de US$1,86 billones, ocupa la posición 13, consolidándose como un centro manufacturero vinculado a Estados Unidos y un motor exportador regional. De acuerdo con Austin Rating, su tamaño poblacional y peso económico lo ubican entre las economías emergentes más relevantes del mundo, aunque persisten desafíos en productividad y crecimiento del PIB per cápita.

Países como Perú y Colombia registran un desempeño destacado en crecimiento económico regional. El informe subraya que la región enfrenta desafíos estructurales en inversión, innovación y competitividad, pero que la reconfiguración de las cadenas globales de producción brinda oportunidades únicas. Una estrategia coordinada podría impulsar la inversión y el crecimiento, permitiendo a la región recuperar posiciones y reforzar su influencia en la economía mundial.

Notas relacionadas
¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

LEER MÁS
Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

Por debajo del 30%: el gobierno de América Latina menos endeudado según Cepal, no es Chile ni Uruguay

LEER MÁS
Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

Argentina y su ambiciosa oferta para extraer dos minerales codiciados por China e Irán que lo posicionarían como líder minero en 2026

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

LEER MÁS
El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Accidente en Machu Picchu EN VIVO: últimas noticias tras choque de trenes en ruta turística

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Adulto mayor desaparece en San Borja y familiares piden apoyo ciudadano

Mundo

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Desde el alto el fuego en Gaza hasta los ataques a 'narcolanchas' cerca de Venezuela: las 10 noticias que marcaron el mundo en 2025

Muere Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, un mes después de confesar que padecía cáncer terminal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Plan de gobierno de Renovación Popular propone entregar "canastas básicas" para frenar la pobreza extrema

Presentan nueva tacha contra Renovación Popular para que Rafael López Aliaga quede fuera de las Elecciones 2026

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025