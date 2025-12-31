Este país de América Latina sorprende y gana terreno en la economía mundial junto a EE. UU.

América Latina se afianza en el panorama económico global, con un país entre las 20 principales economías del mundo | Composición LR | IA

América Latina mantiene su presencia en el escenario económico global, con economías que, pese a desafíos estructurales y fluctuaciones monetarias, continúan consolidándose frente a las principales potencias. De acuerdo con el informe de Austin Rating, basado en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), dos países de la región figuran entre las 20 mayores economías del mundo en 2025, evidenciando el peso estratégico de la región en la inversión y el comercio internacional.

El liderazgo global continúa dominado por Estados Unidos, China y Alemania, pero América Latina conserva su relevancia gracias a la combinación de población, capacidad exportadora y sectores industriales estratégicos. Según el estudio, esta presencia contribuye a reforzar la influencia política de la región y su participación en los flujos de inversión global, generando oportunidades en la reconfiguración de las cadenas de producción mundial.

Este país gana terreno en la economía global junto a EE. UU.

Brasil ocupa la posición 11 en el ranking mundial de PIB, con un estimado de US$2,26 billones, equivalente al 1,9% del total global. De acuerdo con Austin Rating, aunque el país oriental salió del top 10, conserva su liderazgo en esta parte de la región y sigue siendo un actor clave en comercio y finanzas regionales. Su desempeño refleja tanto fortalezas estructurales como limitaciones históricas en inversión, infraestructura y capacidad industrial.

Expertos indican que la caída del gigante sudamericano en el ranking puede interpretarse como un llamado a acelerar reformas y mejorar la productividad. Sectores estratégicos, como la industria de bienes de capital, precisan inversiones sostenidas para reforzar la capacidad productiva del país. El informe señala que la volatilidad de la moneda y la comparación internacional en dólares influyen directamente en la posición global.

Otro país de América Latina acompaña a Brasil

México, con un PIB estimado de US$1,86 billones, ocupa la posición 13, consolidándose como un centro manufacturero vinculado a Estados Unidos y un motor exportador regional. De acuerdo con Austin Rating, su tamaño poblacional y peso económico lo ubican entre las economías emergentes más relevantes del mundo, aunque persisten desafíos en productividad y crecimiento del PIB per cápita.

Países como Perú y Colombia registran un desempeño destacado en crecimiento económico regional. El informe subraya que la región enfrenta desafíos estructurales en inversión, innovación y competitividad, pero que la reconfiguración de las cadenas globales de producción brinda oportunidades únicas. Una estrategia coordinada podría impulsar la inversión y el crecimiento, permitiendo a la región recuperar posiciones y reforzar su influencia en la economía mundial.