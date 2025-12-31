¿Cuál es el primer y el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026?

La Línea Internacional de Cambio de Fecha (IDL) recorre el meridiano 180 y determina cómo los países y territorios reciben el Año Nuevo en un orden específico. | Composición LR

La Línea Internacional de Cambio de Fecha (IDL) recorre el meridiano 180 y determina cómo los países y territorios reciben el Año Nuevo en un orden específico. | Composición LR

Cada año, el mundo celebra la llegada del Año Nuevo de forma escalonada debido a la diferencia horaria entre los distintos países. Existen dos lugares que destacan por ser los primeros y últimos en despedir la Nochevieja. Uno es un archipiélago en el Pacífico que, gracias a su ubicación geográfica, marca el inicio del cambio de fecha para el resto del mundo. En el otro extremo, se encuentra un conjunto de islas deshabitadas de Estados Unidos, para finalizar la celebración.

Todo se debe a la Línea Internacional de Cambio de Fecha (IDL), que recorre el meridiano 180 y determina cómo los países y territorios reciben el nuevo año en un orden específico. Las regiones más cercanas a ella tienen una diferencia horaria significativa con otros lugares del mundo. Estos husos horarios hicieron que ciertas naciones, debido a su ubicación estratégica, se conviertan en las primeras en recibir el 1 de enero, mientras que otras, en la misma línea, se convierten en las últimas.

¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo 2026?

El primer país en recibir el Año Nuevo 2026 será Kiribati, un pequeño archipiélago en el Pacífico, conocido por su localización en el extremo oriental de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Esta nación de Oceanía fue escenario de un cambio histórico importante en la década de los 90. Antes de ese período, sus islas estaban separadas por la IDL, lo que generaba una diferencia horaria de casi un día entre las partes orientales y occidentales. Sin embargo, su gobierno decidió alinear todo su territorio bajo el mismo día calendario, lo que le permitió ser el primero en celebrar eventos como la llegada del nuevo milenio en el 2000.

Este ajuste, realizado en 1994, permitió que toda la nación se encontrara bajo el mismo huso horario, lo que facilitó las relaciones comerciales y las celebraciones de fin de año. Además, al cambiar el trazado de la línea, el archipiélago se colocó en una posición privilegiada para ser el primero en recibir el Año Nuevo.

Este es el último país en celebrar el Año Nuevo 2026

El último lugar en recibir el Año Nuevo será un conjunto de islas deshabitadas Baker y Howland, que pertenecen a los EE.UU. Están ubicadas en el océano Pacífico y se encuentran en el huso horario UTC-12, lo que las coloca a 24 horas de diferencia con los lugares más cercanos al este, como el archipiélago mencionado anteriormente. Aunque no tienen habitantes, siguen siendo reconocidas como los últimos puntos en despedir la Nochevieja.

En cuanto a los territorios habitados que reciben el nuevo año más tarde, encontramos que Samoa Americana y Niue están entre los últimos países en celebrar la llegada del 2026. Estos territorios están en la misma zona horaria que las islas estadounidenses, y aunque están muy cerca del archipiélago de Samoa, que se encuentra más al este, la diferencia horaria los coloca como los últimos en dar la bienvenida al nuevo año.

Feriados 2026 en Perú

