Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial
La inteligencia artificial facilita la creación de tarjetas personalizadas y permite definir el estilo para generar tanto la imagen como el texto.
El 2026 ya se acerca y muchas personas aprovechan estas fechas para sacar a relucir su lado más creativo con el propósito de enviar mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Estas palabras, que reflejan esperanza, gratitud y nuevos comienzos, son ideales para compartir con familiares, amistades o seres queridos. Por ese motivo, estas expresiones se convierten en una forma especial de cerrar el año y dar la bienvenida a nuevas oportunidades.
Con la ayuda de la inteligencia artificial, hay una manera sencilla de crear tarjetas con mensajes personalizados. A continuación, se detallan los pasos que se deben tener en cuenta.
TE RECOMENDAMOS
3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo
Mensaje personalizado creado por la IA. Foto: ChatGPT
PUEDES VER: Conciertos y fiestas de Año Nuevo 2026: horarios, lugares, precios y dónde comprar entradas de los mejores eventos para despedir el año viejo en Lima
¿Cómo elaborar tarjetas gratis de Año Nuevo?
1) Definir el estilo de la tarjeta
Desde el inicio, se debe tener en cuenta el tono y el estilo de la tarjeta. Por ello, el resultado visual y el tipo de mensaje son fundamentales para definir el primer paso.
La guía para crear mensajes personalizados para Año Nuevo. Foto: ChatGPT
2) Crear la imagen con IA
El siguiente paso es usar la herramienta de generación de imágenes y escribir una instrucción clara para obtener un resultado acorde a lo que se desea expresar. Como por ejemplo:
PUEDES VER: Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia
“Tarjeta de Año Nuevo 2026, fondo oscuro con fuegos artificiales dorados, estilo elegante, tipografía moderna, alta calidad”.
3) Generar el texto con IA
La generación de texto gracias a la IA es parte del proceso con la finalidad de crear un mensaje breve, sencillo y significativo para la persona.
- “Que el 2026 traiga nuevos comienzos y metas claras.”
- “Un nuevo año para avanzar con calma y esperanza.”
4) Ajustar diseño y formato
La imagen y el texto se integran en un editor sencillo para definir el contraste, tamaño de la letra y el formato final, ya sea cuadrado o vertical para redes.
5) Exportar y compartir
Por último, la tarjeta se guarda en JPG o PNG y queda lista para enviar por WhatsApp, redes sociales o correo.
En ese sentido, según los gustos de la persona, se puede adaptar el mensaje de la forma que se desee, según el público al que esté dirigido: familiar, empresarial o para redes sociales. De esta manera, el contenido será más cercano, efectivo y acorde con el contexto en el que se compartirá.