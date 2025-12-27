Esta es la guía para crear mensajes personalizados en Año Nuevo 2026. | Foto: composición LR/ChatGPT

El 2026 ya se acerca y muchas personas aprovechan estas fechas para sacar a relucir su lado más creativo con el propósito de enviar mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Estas palabras, que reflejan esperanza, gratitud y nuevos comienzos, son ideales para compartir con familiares, amistades o seres queridos. Por ese motivo, estas expresiones se convierten en una forma especial de cerrar el año y dar la bienvenida a nuevas oportunidades.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, hay una manera sencilla de crear tarjetas con mensajes personalizados. A continuación, se detallan los pasos que se deben tener en cuenta.

Mensaje personalizado creado por la IA. Foto: ChatGPT

¿Cómo elaborar tarjetas gratis de Año Nuevo?

1) Definir el estilo de la tarjeta

Desde el inicio, se debe tener en cuenta el tono y el estilo de la tarjeta. Por ello, el resultado visual y el tipo de mensaje son fundamentales para definir el primer paso.

La guía para crear mensajes personalizados para Año Nuevo. Foto: ChatGPT

2) Crear la imagen con IA

El siguiente paso es usar la herramienta de generación de imágenes y escribir una instrucción clara para obtener un resultado acorde a lo que se desea expresar. Como por ejemplo:

“Tarjeta de Año Nuevo 2026, fondo oscuro con fuegos artificiales dorados, estilo elegante, tipografía moderna, alta calidad”.

3) Generar el texto con IA

La generación de texto gracias a la IA es parte del proceso con la finalidad de crear un mensaje breve, sencillo y significativo para la persona.

“Que el 2026 traiga nuevos comienzos y metas claras.”

“Un nuevo año para avanzar con calma y esperanza.”

4) Ajustar diseño y formato

La imagen y el texto se integran en un editor sencillo para definir el contraste, tamaño de la letra y el formato final, ya sea cuadrado o vertical para redes.

5) Exportar y compartir

Por último, la tarjeta se guarda en JPG o PNG y queda lista para enviar por WhatsApp, redes sociales o correo.

En ese sentido, según los gustos de la persona, se puede adaptar el mensaje de la forma que se desee, según el público al que esté dirigido: familiar, empresarial o para redes sociales. De esta manera, el contenido será más cercano, efectivo y acorde con el contexto en el que se compartirá.