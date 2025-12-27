HOYSuscripcion LR Focus

Tarjetas de Año Nuevo 2026 gratis: así puedes crear las más bonitas con mensajes personalizados usando inteligencia artificial

La inteligencia artificial facilita la creación de tarjetas personalizadas y permite definir el estilo para generar tanto la imagen como el texto.

Esta es la guía para crear mensajes personalizados en Año Nuevo 2026.
Esta es la guía para crear mensajes personalizados en Año Nuevo 2026. | Foto: composición LR/ChatGPT

El 2026 ya se acerca y muchas personas aprovechan estas fechas para sacar a relucir su lado más creativo con el propósito de enviar mensajes llenos de cariño y buenos deseos. Estas palabras, que reflejan esperanza, gratitud y nuevos comienzos, son ideales para compartir con familiares, amistades o seres queridos. Por ese motivo, estas expresiones se convierten en una forma especial de cerrar el año y dar la bienvenida a nuevas oportunidades.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, hay una manera sencilla de crear tarjetas con mensajes personalizados. A continuación, se detallan los pasos que se deben tener en cuenta.

Mensaje personalizado creado por la IA. Foto: ChatGPT

¿Cómo elaborar tarjetas gratis de Año Nuevo?

1) Definir el estilo de la tarjeta

Desde el inicio, se debe tener en cuenta el tono y el estilo de la tarjeta. Por ello, el resultado visual y el tipo de mensaje son fundamentales para definir el primer paso.

La guía para crear mensajes personalizados para Año Nuevo. Foto: ChatGPT

2) Crear la imagen con IA

El siguiente paso es usar la herramienta de generación de imágenes y escribir una instrucción clara para obtener un resultado acorde a lo que se desea expresar. Como por ejemplo:

“Tarjeta de Año Nuevo 2026, fondo oscuro con fuegos artificiales dorados, estilo elegante, tipografía moderna, alta calidad”.

3) Generar el texto con IA

La generación de texto gracias a la IA es parte del proceso con la finalidad de crear un mensaje breve, sencillo y significativo para la persona.

  • “Que el 2026 traiga nuevos comienzos y metas claras.”
  • “Un nuevo año para avanzar con calma y esperanza.”

4) Ajustar diseño y formato

La imagen y el texto se integran en un editor sencillo para definir el contraste, tamaño de la letra y el formato final, ya sea cuadrado o vertical para redes.

5) Exportar y compartir

Por último, la tarjeta se guarda en JPG o PNG y queda lista para enviar por WhatsApp, redes sociales o correo.

En ese sentido, según los gustos de la persona, se puede adaptar el mensaje de la forma que se desee, según el público al que esté dirigido: familiar, empresarial o para redes sociales. De esta manera, el contenido será más cercano, efectivo y acorde con el contexto en el que se compartirá.

