Cábalas para Año Nuevo 2026: los mejores rituales para atraer amor, dinero y limpiar energías negativas

La llegada del Año Nuevo 2026 está cada vez más cerca, y con ella resurgen las tradicionales cábalas que muchas personas en todo el mundo realizan para atraer prosperidad, amor y buena suerte. Este 31 de diciembre, millones de hogares volverán a llenar sus mesas con uvas, espigas, monedas y prendas de color, buscando empezar el Año del Caballo de Fuego con la mejor energía posible. Más allá de las supersticiones, estos rituales representan una forma simbólica de cerrar ciclos, renovar esperanzas y proyectar los deseos más importantes para el nuevo año.

En Perú y otros países de América Latina, cada costumbre guarda un significado específico y refleja la mezcla de herencias culturales, creencias populares y espiritualidad cotidiana. Desde los rituales para atraer el dinero hasta los baños de florecimiento, las cábalas se adaptan al estilo de cada persona, pero todas comparten el mismo objetivo: recibir el 2026 con optimismo y equilibrio.

TE RECOMENDAMOS 3 Arroces Navideños buenazos: arroz árabe, arroz con aceitunas y arroz amarillo

Cábalas para Año Nuevo 2026: así puedes recibir las mejores vibras positivas para iniciar bien el año. Foto: Perplexity

Cábalas para atraer la buena fortuna en 2026

Las 12 uvas de los deseos

Comer doce uvas al ritmo de las campanadas de medianoche es una de las tradiciones más populares. Cada uva representa un deseo para los próximos doce meses, por lo que se recomienda pensar conscientemente en cada propósito mientras se saborea la fruta.

El color de la ropa interior

El color de la ropa interior simboliza la energía que se desea atraer: el rojo para el amor y la pasión, el amarillo para el dinero y el éxito, el verde para la salud y el blanco para la calma espiritual. En el Año del Caballo de Fuego, combinar tonos cálidos (como el rojo y el dorado) potenciará la vitalidad y la prosperidad.

Billete en el zapato o en el bolsillo

Colocar un billete dentro del zapato derecho o en el bolsillo durante la medianoche es una práctica que busca asegurar fortuna y estabilidad económica. Lo ideal es conservarlo durante las primeras semanas de enero como amuleto de abundancia.

Vuelta a la manzana con la maleta

Dar una vuelta al vecindario con una maleta vacía simboliza los viajes y nuevas oportunidades que podrían llegar durante el 2026. Se recomienda hacerlo con alegría y visualizando los destinos deseados, ya que el pensamiento positivo refuerza la energía de la acción.

Limpieza energética del hogar

Antes del 31 de diciembre, muchas familias realizan limpiezas con sahumerios, inciensos, agua florida y sal marina. El propósito es eliminar cargas negativas y abrir espacio para las buenas vibraciones del nuevo año. También se aconseja mantener las ventanas abiertas unos minutos para “dejar entrar” la prosperidad.

Baños de florecimiento o rituales con velas

Los baños con flores, canela y miel, muy comunes en la tradición andina y amazónica, atraen amor y armonía espiritual. Encender velas de colores —rojas para el amor, verdes para la salud y doradas para el éxito— fortalece el vínculo con intenciones positivas.

El brindis y los primeros pasos del año

El primer abrazo o brindis de medianoche se considera un augurio poderoso: hacerlo con una persona amada atrae unión, mientras que brindar con la copa llena simboliza abundancia. También se cree que salir de casa con el pie derecho al sonar las doce campanadas garantiza un comienzo de año exitoso.