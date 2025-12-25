HOYSuscripcion LR Focus

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Mundo

La superpotencia que crecerá por encima de China en 2025: aspira a ser el nuevo motor de la economía mundial

Las proyecciones de la OCDE estiman que un país de Asia tendrá el mayor crecimiento desde 2025 hasta 2027, por encima de potencias como la economía china y la estadounidense.

El país de Asia que crecerá por encima de China y aspira a ser el nuevo motor de la economía mundial.
El país de Asia que crecerá por encima de China y aspira a ser el nuevo motor de la economía mundial. | Foto: composición LR/IA

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un ranking con los países del G20, foro internacional de países en desarrollo y desarrollados, que más crecerán en 2025. De esta manera, una potencia de Asia impulsará la actividad mundial debido al tamaño de su economía.

El protagonismo de este país ha resaltado en los últimos años debido a su cercanía con Estados Unidos y China. De hecho, ha formado fuertes lazos comerciales y geopolíticos con ambos bloques, lo que fortalece su peso internacional. Gracias al consumo privado, a raíz de su ingente población, ha sostenido su desempeño económico, aunque ha sufrido por el aumento de los aranceles del gobierno de Donald Trump.

¿Cuál será la nueva superpotencia que lidere el crecimiento mundial?

La OCDE subrayó que India, el país más poblado del mundo, será el país del G20 que guíe el crecimiento económico del planeta, con un 6,7% en 2025. Por tanto, estará por encima de potencias como China (5%) y Estados Unidos (2%). El organismo explicó que el consumo privado ha sido el principal motor de la actividad este año, así como el aporte del sector público.

Además, la producción manufacturera ha crecido de forma sostenida, gracias a la robusta demanda de bienes de capital y al crecimiento de las exportaciones de productos de ingeniería. El sector servicios ha contribuido significativamente al país, impulsado por el sólido desempeño de las finanzas, el comercio, el transporte y las tecnologías de la información. Los indicadores sugirieron una sólida actividad industrial y una mejora de las condiciones del mercado laboral, con un aumento de la participación laboral y de las tasas de empleo.

A su vez, se espera que el menor aumento de las exportaciones, debido a los aranceles estadounidenses, reduzca el crecimiento del PIB en los próximos años. Sin embargo, se estima que el sector se recupere en los años posteriores a medida que se disipen los efectos temporales de las medidas arancelarias de EE. UU.

¿Cómo han variado los precios en India?

Por otro lado, la OCDE indicó que la inflación general cayó al 0,3% en octubre de 2025, impulsada por la reducción de las tasas del Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST), la disminución de los precios de los alimentos, que constituyen casi la mitad de la canasta básica del IPC, y la caída de los costos de la energía.

Asimismo, las buenas cosechas en India han contribuido a la disminución de los precios de los alimentos. Por su parte, la bajada de los precios del petróleo crudo ha reducido los costos de la energía, lo que alivió la presión sobre el transporte y la producción industrial. La rupia se ha mantenido prácticamente estable frente al dólar estadounidense, impulsada por las fuertes entradas de capital, lo que ha ayudado a contener la inflación importada.

Con una inflación por debajo del objetivo del 4% del banco central, este tiene margen para extender el ciclo de flexibilización. Si la variación de precios se mantiene dentro del rango objetivo y las expectativas se mantienen bien ancladas, la OCDE consideró que el tipo de interés oficial podría disminuir gradualmente hasta el 5% para el ejercicio fiscal 2026-2027.

Estimaciones de los países con el crecimiento más alto para 2025

  1. India: 6,7%
  2. China: 5%
  3. Indonesia: 5%
  4. Argentina: 4,2%
  5. Arabia Saudita: 3,9%
  6. Turquía: 3,6%
  7. G20: 3,2%
  8. Brasil: 2,4%
  9. Estados Unidos: 2%
  10. Australia: 1,8%
  11. Reino Unido: 1,4%
