La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) informó cuáles son sus proyecciones de inflación para el G20, que contempla las veinte economías avanzadas y emergentes más importantes del mundo. El ranking es liderado por dos países cuyos precios aumentarán a una tasa de dos dígitos al finalizar 2025.

Latinoamérica está presente en el informe, ya que ocupa tres de los primeros cinco puestos. De hecho, un país cerrará este año con una inflación superior al 40%. El organismo resaltó que, a nivel mundial, los precios siguen siendo estables y la tendencia se normalizará en 2027 en casi todas las principales economías.

Los países de América Latina la inflación más alta en 2025

Las proyecciones de la OCDE señalaron que Argentina será el país del G20 que registre la inflación más alta este año, con 41,7%, mientras que Turquía tendrá una variación de precios del 34,5%. Así, son las únicas dos economías con tasas de dos dígitos. En tercer lugar, estará Rusia con 8,7%. Los siguientes puestos son ocupados por naciones de Latinoamérica como Brasil (5,1%) y México (3,8%).

Argentina: 41,7% Turquía: 34,5% Rusia: 8,7% Brasil: 5,1% México: 3,8% Reino Unido: 3,5% Promedio G20: 3,4% Sudáfrica: 3,3% Japón: 3,2% Estados Unidos: 2,7% Australia: 2,7%

¿Qué dice la OCDE sobre la inflación en los países de Latinoamérica?

En el caso argentino, la OCDE explicó que la inflación ha ido cayendo en los últimos meses. Además, los salarios reales continúan recuperándose, aunque a un menor ritmo. A pesar de la depreciación del tipo de cambio, la variación de precios repuntó ligeramente en septiembre al 31,8%.

Por este motivo, el Organismo indicó que la política monetaria del Banco Central debe ser restrictiva para reducir el incremento de precios de forma duradera. Se prevé que el peso argentino se mantenga volátil ante la incertidumbre política residual, pero el efecto de la depreciación sobre la inflación parece haberse debilitado.

En Brasil, tras alcanzar un máximo del 5,5% en abril, la inflación general se redujo al 4,7% en octubre, gracias a una reducción en las facturas de electricidad residencial, según la OCDE. Los precios de este sector, que han subido un 16% desde principios de año, han sido un importante impulsor, junto con Alimentos y bebidas y Servicios. En general, un mercado laboral ajustado, un sólido crecimiento salarial y un considerable déficit fiscal están alimentando las presiones inflacionarias.

El ente monetario del gigante sudamericano ha continuado endureciendo su política ante la persistencia de los altos precios. Elevó la tasa de interés de referencia del 11,25% en noviembre de 2024 al 15% en julio de 2025. A partir de 2026, se proyecta que las factores se moderen a medida que se debilite la demanda. Esto permitirá que la tasa de referencia disminuya gradualmente hasta el 10,5% para finales de 2027.

En México, la inflación interanual se redujo al 3,6% en octubre, mientras que la subyacente se ha estabilizado por encima del 4%, el límite superior del rango meta, según la OCDE. Los precios de bienes han aumentado ligeramente, mientras que los de servicios muestran una tendencia a la baja, aunque gradual.

Para garantizar que la inflación disminuya hacia el objetivo del 3%, el banco central debería mantener un ciclo de flexibilización prudente y basado en datos. El tipo de interés oficial bajó al 7,25% en noviembre. A medida que la actividad económica se modera, se espera que las presiones se alivien, aunque nuevas reducciones del tipo de interés oficial deberían depender de los datos y proceder una vez que haya evidencia clara de que la variación de precios está en vías de volver a la meta.