Benjamín Netanyahu se reunirá este lunes con Donald Trump en EE. UU. sin una agenda pública

Se espera que las discusiones entre Trump y Netanyahu ayuden a coordinar acciones para implementar el plan de paz y estabilización en Gaza. | AFP | Win McNamee

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunirá con el presidente Donald Trump este lunes 29 de diciembre, donde, previo a las celebraciones por Año Nuevo, se espera que discutan sobre los temas relacionados con la fase dos del plan de alto al fuego en la Franja de Gaza, además de la supuesta amenaza de Irán y Hezbolá.

La información fue difundida por la agencia de noticias EFE, a quien, un portavoz del Gobierno estadounidense, confirmó que esta reunión no tendría una agenda pública disponible, por lo que el contenido de lo que se discutirá permanece en misterio.

Quinta visita de Netanyahu a EE. UU. en 2025

Esta es la quinta vez que el representante del Gobierno israelí visita a Donald Trump desde que el líder republicano volvió a asumir la Presidencia en enero de 2025. Según la prensa, Netanyahu, quien viaja sin periodistas, llegará a la casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, donde se prevé que Washington le pida una rendición de cuentas sobre el avance del plan de paz con Gaza, al que EE. UU. intermedió en octubre para lograr frenar los bombardeos.

Otros de los logros adjudicados por la Administración Trump con respecto al conflicto en Medio Oriente es el repliegue de las tropas de Israel a la denominada línea amarilla, además de la recuperación de rehenes por parte de Hamás (organización terrorista en Palestina).

La fase dos de este plan de paz de 20 puntos exige, entre otros, la desarticulación de Hamás, además de la instauración de una fuerza internacional de estabilización (FSI) y el establecimiento de una Junta de Paz, dirigida por Trump, como un gobierno de transición "con personalidad jurídica internacional".

Avances en la fase 2 del plan de paz para Gaza

Esta etapa del plan de alto al fuego impulsado por Donald Trump, quien hizo un llamado a la paz el pasado 13 de octubre, cuando llegó a Jerusalén al momento que los 20 rehenes sobrevivientes en Gaza eran liberados, comenzaría a mediados de enero de 2026.

En esta visita, el republicano afirmó, ante el Congreso israelí, que "Israel, con nuestra ayuda, ha ganado todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas. Ahora es el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad para todo Oriente Medio".

Tras la reunión de este lunes, se espera que los representantes de EE. UU. e Israel establezcan un punto de partida práctico para coordinar acciones concretas y la consolidación de mediadores que finalmente supervisarán el cumplimiento de los acuerdos.

La fase dos se encuentra suspendida temporalmente hasta que Israel acate la retirada total de sus tropas de la Franja de Gaza y Hamás cumpla con la entrega de los restos del último rehén, Ran Gvili.