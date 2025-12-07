HOYSuscripcion LR Focus

Israel confirma que "muy pronto" comenzará la segunda fase del alto al fuego en Gaza

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, afirmó que esta etapa será la más difícil o igual de difícil que la primera fase.

Benjamín Netanyahu también confirmó la existencia de una tercera fase en el plan de paz en Gaza.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo 7 de diciembre, tras mantener una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, que "muy pronto" comenzará la segunda etapa en el acuerdo por la paz, respaldado por Estados Unidos, con respecto al conflicto en la Franja de Gaza. Además, confirmó que será una tares difícil.

Como deuda de la primera fase, Israel recordó a Hamás que aún debe entregar el cuerpo del rehén israelí Ran Gvili, el último de los 251 secuestrados el 7 de octubre de 2023.

Israel y Líbano retoman diálogo directo tras más de cuatro décadas en medio de escalada israelí

Segunda fase para alto al fuego en Gaza entraría en marcha "muy pronto"

"Hemos discutido cómo poner fin al poder de Hamás en Gaza. Hemos terminado la primera fase. Después, prevemos muy pronto pasar a la segunda fase, que es más difícil o igual de difícil", afirmó Netanyahu tras la reunión con Merz este domingo, durante su visita a Jerusalén por el memorial Yad Vashem, sobre el Holocausto.

Esta nueva etapa, impulsada por Donald Trump, Israel prevé que se desarme por completo a Hamás —grupo armado palestino, yihadistas, ​nacionalistas e islamistas—, la desmilitarización de Gaza, la instalación de una fuerza internacional en Palestina y la retirada del ejército israelí.

Además, Netanyahu confirmó que existe una tercera fase que, con la venia de Alemania, busca llevar a cabo para apaciguar, en temas ideológicos, a Gaza. "Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania", señaló el primer ministro.

Hasta el momento, no se han confirmado fechas ni un plan detallado sobre las acciones a realizarse sobre las fases del plan de paz confirmadas por Israel.

Bolivia exonera la visa para turistas a Estados Unidos y otros 6 países: "Hay que devolverle confianza al mundo"

Alemania busca consolidar su relación con Israel

El canciller alemán, en su primera visita diplomática al país, reafirmó su compromiso para consolidar sus relaciones con Israel tras disparidades ocasionadas por su postura con respecto a la Franja de Gaza. "Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto permanecerá para siempre profundamente inscrito en el vínculo que nos une", dijo Merz, mientras recordaba la "responsabilidad histórica" de Alemania con el pueblo judío con respecto a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, con respecto a la violencia registrada por judíos extremistas en Cisjordania, aclaró que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania... Ninguna medida formal, política, estructural o de otro tipo que equivalga a una anexión".

