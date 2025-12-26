HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Dos personas murieron en un ataque en el norte de Israel: autoridades identifican al agresor como ciudadano palestino

Las autoridades israelíes refuerzan la seguridad en la zona y evalúan medidas contra el pueblo del atacante en medio de tensiones en el conflicto israelí-palestino.

El agresor, que ingresó ilegalmente desde Cisjordania, usó un vehículo y un arma blanca para matar a dos civiles.
El agresor, que ingresó ilegalmente desde Cisjordania, usó un vehículo y un arma blanca para matar a dos civiles. | JACK GUEZ / AFP

Dos personas fallecieron este viernes 26 de diciembre en el norte de Israel en lo que la policía y los servicios de emergencia calificaron como un ataque terrorista con vehículo y arma blanca ejecutado por un ciudadano palestino, informaron autoridades israelíes y agencias internacionales. La secuencia de agresiones comenzó en Beit She’an, donde el agresor arrolló con su vehículo a un hombre de 68 años, causándole la muerte, y continuó minutos después en Ein Harod, donde una joven de aproximadamente 20 años fue apuñalada hasta morir.

Un adolescente de 16 años también resultó herido de forma leve tras ser golpeado por el vehículo en Beit She’an y fue trasladado a un hospital, según el servicio de emergencia israelí Magen David Adom. La policía precisó que el atacante, identificado como residente de la Cisjordania ocupada (Territorios de la Autoridad Palestina), realizó los actos de violencia en distintos puntos de la región antes de ser herido de bala por un civil que intervino en Afula y luego llevado a un centro médico.

Detalles del ataque

Según la investigación preliminar, el agresor habría ingresado ilegalmente a territorio israelí desde la Cisjordania ocupada días antes del ataque, indicaron fuentes de seguridad del Ejército de Defensa de Israel (IDF). Las autoridades están tratando el incidente como un acto de terrorismo y han reforzado la seguridad en la zona mientras continúan las pesquisas sobre posibles motivaciones y vínculos.

El ataque incluyó una combinación de maniobras con vehículo y apuñalamiento en distintos lugares cercanos a la frontera, lo que complicó la respuesta policial inicial. Personal de emergencia intentó resucitar al primer hombre arrollado en Beit She’an, sin éxito, mientras que la mujer herida en Ein Harod fue declarada muerta en el lugar tras recibir atención médica.

Reacciones oficiales y contexto de tensiones

Autoridades israelíes, incluyendo el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron actuar con firmeza contra el pueblo de origen del atacante, Qabatiya en Cisjordania, mientras se mantienen tensas relaciones de seguridad en la región. El Ejército anunció que evaluaba medidas adicionales para prevenir futuros ataques similares y reforzar los puntos críticos de la frontera norte.

El ataque ocurre en medio de un contexto de violencia persistente en el conflicto israelí-palestino, que ha incluido otros incidentes recientes tanto en el norte de Israel como en Cisjordania y Gaza, contribuyendo a un clima de inseguridad regional más amplio. Organizaciones de seguridad y civiles han manifestado preocupación por el aumento de episodios de violencia, lo que pone de relieve la fragilidad de la situación de seguridad en medio de la prolongada tensión entre ambas partes.

