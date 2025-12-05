El líder del grupo paramilitar Hezbollah, Naim Qasem, expresó su respaldo a la estrategia diplomática adoptada por el Gobierno libanés con el fin de detener los ataques de Israel.

Durante un discurso transmitido por televisión, Qasem sostuvo que el Ejecutivo ha optado por "la vía diplomática para poner fin a la agresión y aplicar" el acuerdo de alto el fuego, "nosotros apoyamos que se siga en esta dirección", afirmó el dirigente.

TE RECOMENDAMOS MÁS PERUANOS CONTRA FUJIMORI: LO QUE SE LE VIENE A KEIKO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Sin embargo, mostró su desacuerdo con la decisión de incluir a un civil en el comité encargado de supervisar el cumplimiento del cese al fuego, que rige desde noviembre de 2024, al considerar que se trata de un desacierto.

PUEDES VER: El Ejército de Israel ataca en Líbano y confirma la muerte del jefe de Estado Mayor de Hezbollah

"No queremos volver a la guerra", señala Líbano

Durante un encuentro con una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, expresó que la población de su país "no quiere volver a la guerra". ."El pueblo libanés ya ha sufrido bastante y no habrá marcha atrás", dijo Aoun, citado en un comunicado de la presidencia.

En el marco de una “nueva fase de negociaciones” iniciada el último miércoles, el mandatario insistió en la necesidad de ejercer presión sobre el Gobierno israelí para que se respete el alto el fuego y se concrete su retirada. Asimismo, Aoun remarcó que los avances en estos diálogos dependen, en gran medida, de la postura adoptada por Israel.

PUEDES VER: Ataque del Ejército de Israel dejó 13 muertos en un campo de refugiados palestinos en Líbano

Israel y Líbano retoman diálogo directo

Representantes civiles de Israel y Líbano mantuvieron este miércoles sus primeros contactos directos en más de 40 años, en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Estado hebreo y el movimiento Hezbolá, anunció la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

La reunión tuvo lugar en la sede de la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Naqura (Líbano), cerca de la frontera con Israel, como parte del mecanismo para supervisar el alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024. Hasta ahora, Israel y Líbano, que no mantienen relaciones diplomáticas formales, habían insistido en mantener a militares como representantes.

La delegación libanesa estuvo encabezada por el exembajador en Estados Unidos, Simon Karam, mientras que la israelí la representó Uri Resnick, del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. "La reunión de hoy en Líbano es un intento inicial de establecer una base para una relación y cooperación económica entre Israel y Líbano. Es un hito histórico", dijo Shosh Bedrosian, portavoz de Netanyahu.

PUEDES VER: El Papa León XIV concluye su visita a Turquía y llega a Líbano con un mensaje de paz en medio de la guerra

La visita del papa León a Líbano

El papa León XIV llegó el domingo 30 de noviembre a Líbano, lo que marca su primera visita internacional desde que asumió el pontificado. Su arribo se dio en un contexto de fuerte tensión, ya que el país atraviesa una nueva escalada de violencia. Apenas una semana antes, Israel lanzó un ataque con misiles sobre Beirut, dejando al menos cinco personas fallecidas.

Durante su estadía, el papa sostuvo una reunión histórica con líderes de distintas confesiones cristianas y representantes de otras religiones presentes en el territorio libanés. En ese encuentro, hizo un llamado enfático a la unidad y al respeto mutuo. “En un mundo cada vez más interconectado, ustedes están llamados a ser constructores de paz: a enfrentarse a la intolerancia, a superar la violencia y a desterrar la exclusión”, señaló.