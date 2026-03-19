HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Judicialidad

Magistrados del Módulo Penal repotencian su labor con nuestros equipos tecnológicos

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, entrega 30 laptops a magistrados para mejorar el trabajo judicial y optimizar despachos.

La acción busca fortalecer la administración de justicia mediante tecnología. Fuente: Difusión.
La acción busca fortalecer la administración de justicia mediante tecnología. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, entregó 30 modernas laptops a magistrados de primera y segunda instancia del Módulo Penal Central, con el objetivo de fortalecer el trabajo judicial y optimizar el desempeño de sus despachos. Esta acción forma parte de las medidas orientadas a mejorar las herramientas tecnológicas al servicio de la administración de justicia.

Durante la ceremonia, la titular de la primera Corte del Perú republicano remarcó que esta entrega va más allá de una renovación de equipos informáticos: representa el compromiso que se tiene con una justicia más eficiente, moderna y accesible, ya que el servicio debe ir acorde con las necesidades y las nuevas formas de acceso a la información de la población.

La transformación digital no es una opción; es una necesidad para responder con mayor celeridad y calidad a las demandas de la ciudadanía, y por ello estamos comprometidos no solo a atender con rapidez y eficiencia los procesos que ingresan a la Corte, sino también a facilitar el acceso a la justicia de nuestros usuarios”, indicó la doctora León Velásquez.

Asimismo, manifestó que este lote de laptops permitirá optimizar el trabajo jurisdiccional, reducir los tiempos y fortalecer la transparencia, para continuar en el camino de la innovación, la mejora continua y brindar un servicio responsable a la sociedad.

Posteriormente, realizó la entrega de los nuevos equipos a los magistrados presentes, quienes agradecieron esta gestión, la cual contribuirá a mejorar la productividad de sus despachos y a consolidar un servicio judicial más ágil y cercano a la ciudadanía.

Finalmente, la doctora Cecilia León expresó que continuará realizando las gestiones pertinentes para la adquisición de más equipos tecnológicos con el fin de repotenciar a las diferentes especialidades en Trujillo y provincias, a fin de garantizar un sistema de justicia más eficiente y oportuno.

Notas relacionadas
Tres muertos y seis heridos deja un deslizamiento causado por intensas lluvias en La Libertad

Tres muertos y seis heridos deja un deslizamiento causado por intensas lluvias en La Libertad

LEER MÁS
Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

Un complejo chimú transformó el desierto en un centro de agricultura, religión y poder en el norte del antiguo Perú

LEER MÁS
Corte de La Libertad da la bienvenida a 50 Secigristas del programa SECIGRA 2026

Corte de La Libertad da la bienvenida a 50 Secigristas del programa SECIGRA 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magistrados del Módulo Penal repotencian su labor con nuestros equipos tecnológicos

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Judicialidad

Corte Superior de Tumbes realiza misa en honor a San José para fortalecer valores institucionales

Capacitan a personal de limpieza de la Corte de Tumbes en segregación de residuos

Corte de Tumbes designa a nuevo juez supernumerario del Juzgado Penal Colegiado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Así se calculará la valla electoral con la nueva modificación del JNE para las Elecciones 2026

Perú no realizará elecciones 2026 en Israel, Arabia Saudita y países del Golfo por conflicto bélico

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025