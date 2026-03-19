Magistrados del Módulo Penal repotencian su labor con nuestros equipos tecnológicos

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, entregó 30 modernas laptops a magistrados de primera y segunda instancia del Módulo Penal Central, con el objetivo de fortalecer el trabajo judicial y optimizar el desempeño de sus despachos. Esta acción forma parte de las medidas orientadas a mejorar las herramientas tecnológicas al servicio de la administración de justicia.

Durante la ceremonia, la titular de la primera Corte del Perú republicano remarcó que esta entrega va más allá de una renovación de equipos informáticos: representa el compromiso que se tiene con una justicia más eficiente, moderna y accesible, ya que el servicio debe ir acorde con las necesidades y las nuevas formas de acceso a la información de la población.

“La transformación digital no es una opción; es una necesidad para responder con mayor celeridad y calidad a las demandas de la ciudadanía, y por ello estamos comprometidos no solo a atender con rapidez y eficiencia los procesos que ingresan a la Corte, sino también a facilitar el acceso a la justicia de nuestros usuarios”, indicó la doctora León Velásquez.

Asimismo, manifestó que este lote de laptops permitirá optimizar el trabajo jurisdiccional, reducir los tiempos y fortalecer la transparencia, para continuar en el camino de la innovación, la mejora continua y brindar un servicio responsable a la sociedad.

Posteriormente, realizó la entrega de los nuevos equipos a los magistrados presentes, quienes agradecieron esta gestión, la cual contribuirá a mejorar la productividad de sus despachos y a consolidar un servicio judicial más ágil y cercano a la ciudadanía.

Finalmente, la doctora Cecilia León expresó que continuará realizando las gestiones pertinentes para la adquisición de más equipos tecnológicos con el fin de repotenciar a las diferentes especialidades en Trujillo y provincias, a fin de garantizar un sistema de justicia más eficiente y oportuno.