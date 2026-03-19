La fase de grupos del torneo tendrá a 3 clubes peruanos por segundo año consecutivo. Foto: Conmebol Libertadores

La fase de grupos del torneo tendrá a 3 clubes peruanos por segundo año consecutivo. Foto: Conmebol Libertadores

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se lleva a cabo hoy, jueves 19 de marzo, a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La ceremonia tendrá lugar en la sede de la Conmebol (Luque, Paraguay) y será transmitida a través del canal ESPN. Para que no te pierdas ningún detalle de la transmisión, sigue la cobertura ONLINE gratis por internet de La República.

Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC están listos para conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cremas y cusqueños no pueden ser emparejados al representar al mismo país, pero los celestes sí pueden enfrentar a cualquiera de los otros dos al haber clasificado de las fases previas.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores?

En Perú, el sorteo de esta fase de grupos se podrá seguir a partir de las 6.00 p. m. Para otros países, consulta el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 5.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 7.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 8.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (viernes 20).

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores?

La transmisión por TV de este sorteo de la fase de grupos de Copa Libertadores estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica. Vía streaming, estará disponible en la plataforma Disney Plus (Plan Premium).

Bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

Liga de Quito (ECU)

Fluminense (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

Lanús (ARG)

Libertad (PAR)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Corinthians (BRA)

Bolívar (BOL)

Cruzeiro (BRA)

Universitario (PER)

Bombo 3

Junior (COL)

U. Católica (CHI)

Rosario Central (ARG)

Santa Fe (COL)

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportivo La Guaira (VEN)

Cusco FC (PER)

Bombo 4

Universidad Central (VEN)

Platense (ARG)

Independiente Rivadavia (ARG)

Mirassol (BRA)

Independiente Medellín (COL)

Tolima (COL)

Sporting Cristal (PER)

Barcelona SC (ECU).

Bombos para el sorteo de la fase de grupos. Foto: Conmebol Libertadores

¿Cómo ver sorteo de la Copa Libertadores gratis por internet?

Si no quieres perderte la transmisión en línea de este sorteo, ingresa al canal oficial en YouTube de la Conmebol Libertadores y sigue toda la ceremonia completamente gratis por internet.