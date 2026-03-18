Elecciones 2026: lo bueno, lo malo y lo peor de Alfonso López Chau, Carlos Álvarez, Luna Gálvez y Carlos Espá

Alfonso López Chau Nava

El candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, es economista y bachiller en ciencias económicas, cuenta con el grado de doctor de la materia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor, director y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI entre 1990 y 2025. Además, es fundador y presidente del partido por el que postula a la Presidencia y al Senado. De acuerdo con su hoja de vida presentada ante el JNE, López Chau no cuenta con ninguna sentencia en su pasado de ninguna índole.

En su plan de gobierno, la organización política se presenta con la frase: “Todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo”. En su ideario invitan a todas las personas a hacer política y propiciar un clima de competencia política sana, "porque la cultura es política de espíritu y la política debe ser cultura".

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De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el aspirante al sillón presidencial se ubica en el tercer puesto de intención de voto de cara a las elecciones del 12 de abril. A inicios de año, contaba con 4.0% y ahora tiene 6.8%, por detrás de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

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La acogida de López Chau se centra entre los ciudadanos que cuentan con educación superior, con 9.3%, mientras que en las personas que tienen educación básica representa el 4.0% de su aceptación. Las personas que mayormente lo respaldan tienen entre 30 y 49 años, mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años lo aceptan mínimamente (4.9%).

“Yo no quiero ser un presidente secuestrado, amarrado con un congreso con mayoría que no te deja hacer las cosas. (…) Estamos aquí sin dinero, sin millones y sin matones. (…) Necesitamos el gran impulso para rematar", declaró a La República el candidato presidencial.

Plantea derogar las leyes procrimen

En su plan de gobierno, el candidato plantea derogar las leyes procrimen aprobadas por este Congreso de la República del periodo 2021-2026. Según el partido, esas normas "limitan la persecución de organizaciones criminales".

Cuestionamientos por haber sido detenido en su pasado

El líder de Ahora Nación fue cuestionado por haber sido detenido durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado. Su partido reconoció que López Chau sí fue privado de su libertad, pero aseguró que se trató de una detención política y no como parte de un proceso penal. Tiempo después, fue amnistiado, tal como ocurrió con otros opositores al gobierno militar. Además, nunca tuvo una condena judicial.

López Chau no habría declarado vínculos con empresas

En febrero de este año, el JEE de Lima Centro 1 emitió un informe de fiscalización en el que alertó que López Chau no habría consignado en su hoja de vida presuntos vínculos con una empresa. Según el ente electoral, el candidato presidencial no registró haber sido el socio fundador de Centro Médico Gestión & Salud S.A.C. "Por tanto, habría información falsa declarada por el candidato", se lee en el documento.

Al respecto, el partido respondió que esa empresa nunca tuvo actividad comercial ni generó ingresos o rentas, además de que se dio de baja en octubre del 2024.

Ronald Atencio Sotomayor

El candidato presidencial de la Alianza Electoral Venceremos, Ronald Atencio Sotomayor, es un abogado y bachiller en Derecho y Ciencia Política graduado de la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con una maestría en Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Fue asesor del Congreso de la República entre 2022 y 2025, docente en la Universidad Privada del Norte (UPN) en el 2016 y gerente y docente del Centro Jurídico Athena entre 2011 y 2022. El postulante no cuenta con sentencias en su pasado de ninguna índole.

Anteriormente, Atencio Sotomayor ejerció la defensa legal del expresidente Pedro Castillo y del excongresista condenado Guillermo Bermejo. Se presenta con una propuesta marxista adaptada a la realidad peruana y se basa en la visión de José Carlos Mariátegui: "Sin calco ni copia".

Su plan de gobierno tiene como principal bandera una nueva constitución política plurinacional. El partido plantea convocar, mediante un referéndum, a una Asamblea Constituyente para que el Perú se pronuncie si está de acuerdo o no con una Carta Magna. Propone que el país pueda renovar por tercios a los senadores y diputados. "Un político que no sirve a los intereses del pueblo debe irse a su casa", se lee en el documento.

En su hoja de trabajo apuesta por inhabilitar por 10 años a los congresistas que votaron a favor de la vacancia contra el expresidente sentenciado Pedro Castillo, debido a que, según indica, lo hicieron fuera del reglamento y ley. Además, detendrá la criminalización de las protestas, a través de la derogación de las normas que agravan las penas. Asimismo, impedirá la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y restaurará el compromiso del Perú con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Creación de la Comisión de la Verdad (2021-2026)

El candidato propone crear la Comisión de la Verdad (2021-2026), la cual garantizará la investigación y enjuiciamiento a los responsables de las masacres del año 2022 y 2023, entre otras violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

Afinidad con Cuba y Venezuela

Durante una entrevista para La República en noviembre del 2025, Atencio Sotomayor mencionó que desde su partido no quieren copiar ni a Cuba ni a Venezuela, sino que los respetan y que su solidaridad está con ellos. No obstante, afirmó que tienen afinidad con esos países, pero eso "no hace que siquiera intentemos copiarlos porque son países diferentes".

Al ser consultado si esos países son dictaduras, respondió: "Ellos tienen su propio sistema de elección democrática diferente al nuestro, así como los países árabes o los países de Europa; cada uno tiene su propio sistema de elección y decisión de autonomía de los pueblos. Nosotros no queremos ser ni Cuba, ni Venezuela, ni ellos quieren ser nosotros".

Polémicas por su postura sobre las dictaduras en Cuba y Venezuela

Durante una entrevista en enero de este año en un medio local, el candidato presidencial fue consultado si Venezuela —cuando era gobernado por Nicolás Maduro— y Cuba de Fidel Castro son dictaduras o no. Al respecto, dijo: "A mí no me quedan dudas, no son dictaduras". Sin embargo, cuando se le preguntó por las dictaduras de Alberto Fujimori y Pinochet, respondió que sí lo eran.

Carlos Espá y Garcés-Alvear

El candidato presidencial de SíCreo, Carlos Espá, es un abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en 1987 y cuenta con una maestría en Ciencia Política en The American University. Entre el 2008 y el 2023 fue director de comunicaciones en el área de prensa y cultura de la Embajada de Estados Unidos.

Espá formalizó su relación con el Partido SíCreo en 2023, año en que se afilió y se convirtió en miembro activo de la organización. Según su hoja de vida, desde su afiliación hasta la fecha actual, ha desempeñado los roles de fundador y apoderado del partido. No registra antecedentes como titular de cargos de elección popular antes de su postulación presidencial.

En su plan de gobierno, su partido se basa en "10 mandamientos": si nadie roba, la plata alcanza; para luchar contra el crimen sacaremos a los delincuentes del Estado; para que nos defiendan debemos revalorar a la Policía y Fuerzas Armadas, la soberanía nacional no se negocia, menos aún con las mafias; con inversión privada habrá millones de nuevos puestos de trabajo formales; integrar a todos los peruanos es hacer realidad la infraestructura y la conectividad; la educación de calidad se alcanza respetando la libertad de elegir de las familias; para que el agua llegue a todos los peruanos, debemos romper el monopolio del Estado; con tecnología de punta, pondremos al Estado en tu celular para que denuncies y te informes; con deporte al alcance de todos, el Perú será sano y competitivo. Su plan de gobierno también reafirma el principio de separación de poderes en el Estado y un sistema de balances y contrapesos, con mecanismos adecuados de fiscalización.

Lucha contra la corrupción

Espá propone crear superministerios que integren direcciones y reparticiones con la finalidad de afianzar la incidencia social del Estado y evitar duplicidades de programas, el dispendio y la corrupción imperante. "El Estado se mantendrá fuerte y eficiente en sus funciones esenciales (Salud, Educación, Justicia, Seguridad, Infraestructura)", promete.

Cuestionado por llevar a Jorge Montoya como candidato al Senado

A pesar de las críticas, Espá defendió la candidatura al Senado de Jorge Montoya por su agrupación política. Aseguró que los ataques a esa postulación responden a "una campaña de desinformación" con el objetivo de perjudicar su candidatura presidencial. “Fue una campaña contra él (Jorge Montoya), una campaña muy fea y de desinformación, pero que fue eficiente. Por ello lo felicito. (…) Esa campaña se dio por incluir al almirante Montoya", dijo.

Carlos Espá propone eliminar la ATU y Sunedu

El 13 de febrero, durante su campaña en Lambayeque, Carlos Espá anunció que, de ser elegido presidente, eliminaría la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), argumentando que estas instituciones están controladas por personas con intereses personales.

Rafael Belaunde Llosa

El candidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, es bachiller en Economía por la Universidad de Lima y consultor en negociación comunitaria, gestión inmobiliaria, tierras y saneamiento físico legal en el sector minero. En el 2007 se desempeñó como jefe de la Dirección de Promoción y Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo.

En el 2003, fue asesor en el Despacho del Ministerio de Producción y tres años más tarde fue de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, entre los años 2002 y 2005 ocupó el cargo de gerente de campo de Cofopri. En 2020, fue designado como el ministro de Energía y Minas durante el gobierno del expresidente sentenciado Martín Vizcarra.

En diciembre del año pasado, fue atacado a balazos por unos sujetos en motocicleta mientras supervisaba sus negocios en Cañete, cerca del balneario de Cerro Azul. El político escuchó hasta 9 disparos, de los cuales 3 impactaron en el parabrisas de su camioneta.

Meses después, el candidato tuvo duras críticas sobre las reuniones clandestinas del expresidente José Jerí con empresarios chinos. Al respecto, calificó los hechos como "inaceptables" y aseguró que eso sería (y lo fue) causal de vacancia presidencial a poco de llevarse a cabo las elecciones 2026.

"Que el presidente se esté paseando por chifas de madrugada encapuchado, reuniéndose con empresarios de dudosa reputación, me parece que es inaceptable. Inaceptable y en cualquier otro contexto que no sea un contexto a dos meses y medio de las elecciones, sería causal para que sea removido del cargo", expresó durante una entrevista para un medio local.

Apuesta por el cuidado de la primera infancia

Como parte de las políticas que impulsaría Belaúnde para combatir la violencia contra la mujer, propone la prevención de violencia de género desde la primera infancia. Además, integrará al currículo escolar de manera obligatoria contenidos sobre igualdad de género, resolución pacífica de conflictos y respeto mutuo.

Ignoró el costo del pasaje del Metropolitano y el sueldo mínimo

En marzo de este año, durante un programa de streaming, Belaúnde pasó un tenso momento al no saber con precisión cuál es el precio del costo del pasaje en el Metropolitano, el kilo de azúcar o cuánto es el sueldo mínimo. Luego de la entrevista, el candidato lamentó la situación, pidió disculpas y asumió su error.

Fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en 2021

Durante la segunda vuelta de las elecciones 2021, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, presentó a Belaúnde como parte de su equipo técnico para un eventual gobierno en caso de que ganara los comicios.

Carlos Álvarez Loayza

El candidato presidencial de País para Todos es el reconocido cómico Carlos Álvarez. Según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Álvarez no cuenta con estudios universitarios ni en posgrado; solo tiene estudios de primaria y secundaria. Trabajó como comediante independiente entre el 2020 y el 2025. Además, prestó sus servicios para Andina Radio Difusión en 2019 y en 2018 para Willax. Asimismo, no consignó tener una sentencia en su pasado.

Sin embargo, en este año surgió la polémica porque, en 2002, fue sentenciado por el delito de peculado y no lo registró en su hoja de vida. No obstante, el aspirante al sillón presidencial aclaró que por ese caso fue absuelto de todos los cargos en 2007 por la Corte Suprema.

Su partido se vio envuelto en una polémica por haber designado S/642.000 de la franja electoral a Nativa. Álvarez rechazó que haya tenido conocimiento sobre el manejo del dinero que destina el Estado para las agrupaciones políticas y pidió explicaciones sobre la distribución de ese monto. Asimismo, en respuesta a ello, desistió de que se haga uso del dinero de la franja electoral. Su postura fue respaldada por los candidatos al próximo Congreso bicameral del 2026.

En marzo de este año, el Jurado Electoral Especial (JEE) le emitió un informe de fiscalización contra Álvarez por presuntamente no haber consignado en su hoja de vida su vínculo con una empresa. Según el ente electoral, no colocó ser socio fundador de la empresa Alda Producciones & Eventos S. A. C., en la que cuenta con 500 acciones. Al respecto, el partido mencionó que, anteriormente, pidieron que se haga una anotación marginal sobre esa información porque Álvarez es copropietario de un vehículo de esa empresa y que en ningún momento hubo la intención de ocultar información.

Prioridad por la primera infancia

El candidato propone la tolerancia cero a la anemia y reducir radicalmente los porcentajes de esta enfermedad y de la inseguridad alimentaria. Además, apuesta por la intervención focalizada y paquetes de servicios para la primera infancia, combinando la prevención, atención oportuna y soporte alimentario.

Artistas cuestionan su candidatura

En junio del 2025, el actor Lucho Cáceres cuestionó la candidatura de Carlos Álvarez porque, a su parecer, no cuenta con propuestas claras para combatir los problemas que afronta el Perú. “Me parece nefasta, nefasta. Por lo que he escuchado, solo siento demagogia, populismo. Cosas como: ‘Hay que construir más cárceles, un modelo (Nayib) Bukele’. Yo no escucho a nadie que diga: ‘Sí, por supuesto, tenemos que poner mano dura contra la delincuencia’”, dijo.

Al mes siguiente, Mariella Zanetti también se pronunció. “Hay que tener mucho cuidado con quién nos va a gobernar”.

Apoyaba a Alberto Fujimori

Durante una entrevista en La República, Álvarez fue consultado sobre su presencia en el canal 7 en medio de la dictadura fujimorista y si fue contestatario o no. Al respecto, respondió: "La época de Fujimori fue un momento totalmente distinto. Yo apoyaba a ese gobierno, pero no a las tropelías que estaba haciendo (...) No, nunca he sido contestatario".

José Luna Gálvez

El candidato presidencial de Podemos Perú es el actual congresista José León Luna Gálvez, quien es economista y bachiller en ciencias económicas de la Universidad de San Martín de Porres. Además, cuenta con un doctorado en Educación y una maestría en Economía en Comercio y Finanzas Internacionales de la misma casa de estudios. Fue asesor de la Universidad privada Telesup, de la Sbio Antunez de Mayolo y del Instituto Superior Tecnológico Privado Intur Perú, Instituto Internacional de Turismo. Anteriormente, fue parlamentario de la Alianza Solidaridad Nacional entre 2011 y 2016 y de Podemos Perú para el periodo 2021-2026.

Luna Gálvez no cuenta con sentencias en su pasado, según registró en su hoja de vida ante el JNE. El candidato presidencial genera polémicas por sus declaraciones contra su contrincante a la presidencia, Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Fue investigado por las presuntas irregularidades que habrían existido al momento de la inscripción de Podemos Perú ante la ONPE. En 2025, Luna Gálvez solicitó al Poder Judicial que se anule la acusación penal en su contra por la que la Fiscalía pedía 22 años y 8 meses de prisión. Además, el congresista en funciones fue objeto de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía, junto con otras personas, debido a los presuntos aportes ilícitos de las empresas brasileñas Odebrecht y O.A.S. para financiar las campañas electorales del partido político al que pertenecía, Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014.

Ampliar el acceso a la universidad pública

Según el plan de gobierno de Luna Gálvez, se propone ampliar el acceso a la universidad pública al aumentar presupuesto y capacidad de atención sin afectar la excelencia y meritocracia. Esta propuesta se da por el problema de que miles de jóvenes no acceden a la universidad pública por falta de vacantes, infraestructura limitada y presupuesto insuficiente.

Peleas entre candidatos

Los constantes enfrentamientos entre López Aliaga y Luna Gálvez con sus comentarios han generado polémica. Por ejemplo, el actual congresista acusó a su contrincante de apropiarse de Solidaridad Nacional mientras Luis Castañeda estaba hospitalizado. En otro momento, el parlamentario le respondió: "Gangster sería él, porque tiene más de 16 juicios por todo tipo de corrupción".

JNE amonesta a José Luna por comentarios ofensivos contra otros candidatos

Según el Tribunal de Honor, los candidatos José Luna y Cecilia García aparecen en videos difundidos en redes sociales donde realizan comentarios tendenciosos y ofensivos hacia otros aspirantes presidenciales y sus partidos políticos.

“A través de la red social TikTok, los candidatos en mención, así como los simpatizantes de Podemos Perú, realizan videos que —en su mayoría— transmiten acusaciones, calificativos inapropiados y comentarios ofensivos con el objetivo de atacar a distintos candidatos presidenciales y sus partidos”, dice la resolución.