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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 19 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Dólar en Perú 19 de marzo 2026.
Dólar en Perú 19 de marzo 2026. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 19 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,408 la compra y S/3,417 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 18 de marzo?

 BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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