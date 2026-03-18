Keiko Fujimori visitó fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

Keiko Fujimori hizo esta visita sin dar el anuncio a la ciudadanía de la localidad. Foto: Composición/LR

Keiko Fujimori hizo esta visita sin dar el anuncio a la ciudadanía de la localidad. Foto: Composición/LR

Keiko Fujimori llegó sin previo aviso al fundo San Antonio, ubicado en la provincia de Melgar, región Puno, una empresa ganadera especializada en la producción de quesos. El lugar pertenece a la familia Torres Carcasi, conocida por su participación en la minería de oro en La Rinconada a través de la empresa Titán de Oro.

El patriarca Percy Torres Ríos inició como minero informal y criador de ganado en Azángaro antes de amasar una fortuna en la extracción de oro en la década de 1990.

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Tras su fallecimiento, sus hijos heredaron los negocios mineros. Iván Torres Carcasi asumió la gerencia de Titán de Oro, pero fue asesinado en octubre de 2012 en el sector de Chilla Cunca, Ananea, mientras transportaba oro de La Rinconada a Juliaca. En el proceso judicial contra los responsables, la familia estuvo representada por César Nakazaki, abogado que también defendió a Alberto Fujimori.

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Los Torres Carcasi mantienen una afición por los fundos. Rocío Torres Carcasi adquirió la finca taurina de “Yerbabuena” por US$8 millones, presuntamente pagados con lingotes de oro, según reportes del diario El Mundo.

La compra del fundo San Antonio fue un homenaje al patriarca Percy Torres, quien siempre soñó con tener su propio establecimiento ganadero para producir quesos con ganado de raza.