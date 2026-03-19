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Judicialidad

Comisión Distrital de Justicia de Género lanza campaña contra la violencia y la discriminación

La Corte Superior de Justicia de La Libertad lanza la campaña "Tarjeta Morada: Justicia con igualdad" para erradicar la violencia y la discriminación.

La iniciativa busca promover el respeto y fortalecer los derechos laborales. Fuente: Difusión.
La iniciativa busca promover el respeto y fortalecer los derechos laborales. Fuente: Difusión.

'Tarjeta Morada: Justicia con igualdad' es la nueva campaña impulsada por la Comisión Distrital de Justicia de Género de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con el objetivo de sensibilizar y promover el respeto, la igualdad y la cero tolerancia frente a la violencia y la discriminación dentro de la institución.

La iniciativa fue presentada de manera oficial durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como una estrategia de sensibilización orientada a fortalecer la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad laboral, así como prevenir el hostigamiento y el acoso laboral y erradicar las prácticas discriminatorias.

La presentación estuvo a cargo de la magistrada superior Lilly del Rosario Llap Unchón de Lora, presidenta de la Comisión Distrital de Justicia de Género, quien destacó la necesidad de generar espacios de reflexión y concientización que permitan promover la igualdad, la equidad y la no violencia, así como fortalecer ambientes laborales seguros para la familia judicial y los usuarios del sistema de justicia.

En la Corte de La Libertad no solo reafirmamos nuestro compromiso institucional contra la violencia y la discriminación, sino que este compromiso va más allá: representa un deber constitucional con la equidad, la paridad y la igualdad de género, para construir una sociedad más justa, inclusiva y segura para las mujeres”, señaló la doctora Llap Unchón.

La campaña se desarrollará durante todo el mes de marzo, periodo en el que se abordarán temas como la igualdad de oportunidades, el hostigamiento sexual, la cero discriminación y la violencia contra la mujer. Asimismo, se busca no solo difundir los alcances de la Ley N.º 30364, sino también prevenir estas conductas y dar a conocer los canales institucionales de atención y denuncia.

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