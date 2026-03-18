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Política

Perú no realizará elecciones 2026 en Israel, Arabia Saudita y países del Golfo por conflicto bélico

El canciller Hugo de Zela confirmó que se excluyeron a las mesas electorales en Medio Oriente de la logística internacional para priorizar la seguridad de los peruanos en la región.

La Cancillería anunció que países del golfo no votarán durante las elecciones generales del 12 de abril.
La Cancillería anunció que países del golfo no votarán durante las elecciones generales del 12 de abril. | Foto: composición LR/ Cancillería/ AFP

La Cancillería del Perú confirmó que no se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 en países del Golfo: Israel, Arabia Saudita, Líbano, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. La medida obedece al recrudecimiento de los conflictos bélicos en Medio Oriente, lo que impide garantizar la integridad física de los connacionales y el correcto desarrollo de la jornada democrática.

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Durante una sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, funcionarios diplomáticos de los países afectados por la guerra dieron a conocer a la Cancillería la situación de emergencia que viven los connacionales residentes y varados por estar cerca a la zona de conflicto.

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Al respecto, el canciller Hugo de Zela dispuso que se cancele las Elecciones 2026 del 12 de abril en el Medio Oriente con el fin de salvaguardar la integridad de la población peruana. De Zela informó que también se dió a conocer las nuevas medidas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para que se excluya a estás mesas de la logística internacional.

“En sesión del Comando de Crisis en Medio Oriente, el canciller Hugo de Zela, dispuso reforzar con funcionarios diplomáticos, las misiones de Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi y Dubái), así como culminar las acciones desplegadas para lograr la rápida evacuación de todos los connacionales en tránsito que quedaron varados”, indicó la Cancillería en su cuenta oficial de X.

En la reunión también se acordó intensificar las acciones para la pronta evacuación de los peruanos varados en zonas de conflicto. En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso el envío de personal diplomático de refuerzo a los Emiratos Árabes Unidos, con el fin de agilizar la atención y el flujo de información para nuestros connacionales.

A la fecha, un total de 163 peruanos que se encontraban varados han sido evacuados con éxito hacia zonas seguras. La Cancillería informó que mantiene contacto permanente con otros 62 connacionales en tránsito para coordinar su salida, así como con los residentes que manifiesten su deseo de abandonar la región. Actualmente, se estima que unos 5,600 peruanos residen en Medio Oriente bajo diversas condiciones migratorias.

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