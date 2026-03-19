La producción de ‘Una noche de salsa 14’ confirma la participación de artistas peruanos en los conciertos del 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional, destacando talentos del Callao. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

La producción de ‘Una noche de salsa 14’ confirma la participación de artistas peruanos en los conciertos del 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional, destacando talentos del Callao. Fotos: difusión. | Fotos: difusión.

A pocos días de ‘Una noche de salsa 14’, la producción del festival confirmó que algunos artistas peruanos serán parte de los dos conciertos programados para el viernes 27 de marzo y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional. Se trata de talentos chalacos, quienes han logrado posicionarse como los grandes referentes salseros de la región.

Este espectáculo reunirá a grandes figuras internacionales como El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D'León, Grupo Niche, Willie González, La Sonora Ponceña, Willie Rosario, David Pabon, Nino Zegarra, Los hermanos Moreno, Viti Ruiz, Rey Calderón, entre otras leyendas del género.

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Las entradas para la primera fecha ya están agotadas, mientras la segunda alcanza un 98% de ventas. Foto: difusión.

Artistas chalacos presentes en ‘Una noche de salsa 14’



Esta edición 14 de ‘Una noche de salsa’ marca un momento especial: el protagonismo del talento nacional, especialmente del Callao. El primer puerto del Perú dirá presente con fuerza a través de Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza, artistas que han logrado consolidar una conexión única con el público y que hoy comparten escenario con las máximas estrellas internacionales.

Por ejemplo, Angeli Boza llega a ‘Una noche de salsa 14’ tras ser reconocida como artista revelación 2025 por las principales emisoras del país, reafirmando el crecimiento y la proyección del talento chalaco. Su presencia no solo representa al Callao, sino a toda una nueva generación de artistas peruanos que vienen elevando el nivel de la salsa nacional. A ellos se suma la presencia internacional de Carlitos García, director musical y cantante de sesiones de la loma de Puerto Rico, reforzando el carácter multicultural del evento.

‘Una noche de salsa’: del Perú para el mundo



Con 14 ediciones llenas e ininterrumpidas, ‘Una noche de salsa’ se ha consolidado como una de las marcas más potentes del entretenimiento en el país y en el mundo. Este 2026 rompe todos los récords, según datos oficiales de Teleticket, la compra de entradas por parte de fanáticos extranjeros se ha triplicado frente a años anteriores, posicionando al Perú como un destino clave para los amantes de la salsa a nivel global.

La producción de este año promete superar todas las expectativas, con una puesta en escena completamente renovada, incorporando un escenario distinto a ediciones anteriores, así como innovaciones en sonido y pantallas que ofrecerán una experiencia inmersiva de nivel internacional, superado la producción de ediciones anteriores. Cada detalle ha sido diseñado para responder a la magnitud de un evento que ya es un fenómeno global.

Entradas para ‘Una noche de salsa 14’

En cuanto a la venta de entradas, la primera fecha ya se encuentra totalmente agotada, mientras que la segunda alcanza un 98% de aforo vendido, reflejando la alta demanda y el entusiasmo del público. La organización recomienda a los asistentes llegar con anticipación para evitar inconvenientes en el ingreso.

Asimismo, se advierte a los asistentes sobre la presencia de personas inescrupulosas en redes sociales que ofrecen entradas, souvenirs o supuestos encuentros con artistas, lo cual es completamente falso. Toda la información oficial y venta autorizada se realiza únicamente a través de los canales oficiales de Tropimusic Entertainment.



