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Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao: “Lleven más imágenes y les cuento”

Empresaria Alejandra Baigorria habló por primera vez de las imágenes de Said Palao en fiesta con mujeres en Argentina y sorprendió a los conductores de ‘Amor y fuego’ por su actitud despreocupada.

Alejandra Baigorria fue abordada por Amor y fuego. Foto: Composición LR/Willax
Alejandra Baigorria fue abordada por Amor y fuego. Foto: Composición LR/Willax

Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', que le consultaron por el ampay de Said Palao, en el que se le ve rodeado de mujeres celebrando en un yate en Argentina, y también por las nuevas imágenes de su esposo que Magaly Medina sacará este miércoles en su programa.

Sin embargo, lejos de mostrarse seria o afectada, la empresaria no ignoró la pregunta y respondió con una sonrisa, mostrándose despreocupada del tema: “Lleven más imágenes y les cuento”, afirmó para luego despedirse del reportero de manera respetuosa y subirse a su camioneta. “Besitos, gracias”.

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