Alejandra Baigorria fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', que le consultaron por el ampay de Said Palao, en el que se le ve rodeado de mujeres celebrando en un yate en Argentina, y también por las nuevas imágenes de su esposo que Magaly Medina sacará este miércoles en su programa.

Sin embargo, lejos de mostrarse seria o afectada, la empresaria no ignoró la pregunta y respondió con una sonrisa, mostrándose despreocupada del tema: “Lleven más imágenes y les cuento”, afirmó para luego despedirse del reportero de manera respetuosa y subirse a su camioneta. “Besitos, gracias”.