Así se calculará la valla electoral con la nueva modificación del JNE para las Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones implementó el artículo 20 de la Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones. | Foto: composición LR/ JNE

El Jurado Nacional de Elecciones implementó el artículo 20 de la Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones. | Foto: composición LR/ JNE

El conteó para las Elecciones Generales 2026 quedó definido para seleccionar a los representantes de la Cámara de Senado y Diputados. A través de un Acuerdo del Pleno oficializado hoy en el diario El Peruano, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los criterios para la aplicación de la valla electoral, un mecanismo que será determinante para la supervivencia legal de los 36 partidos inscritos.

Con la aplicación del artículo 20 de la Ley N°26859, Ley Orgánica de Elecciones, al sistema de dos cámaras, la valla ya no dependerá de una sola lista legislativa, sino de un sistema de cumplimiento concurrente (doble requisito).

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La principal novedad técnica reside en la elección de la Cámara de Senadores. Al existir dos tipos de circunscripciones para el Senado (Distrito Único Nacional y Distrito Múltiple Regional), el JNE determinó que, para efectos del cálculo de la valla, se sumarán los votos obtenidos en ambas columnas después de anular los votos nulos y blancos.

De acuerdo al politólogo Fernando Tuesta esta medida no estaba del todo clara en la Ley, por lo que el JNE agregó un mecanismo que determine los votos que se necesitan para el senado.

“La ley establece que para ingresar al Senado se requiere 5% de los votos y 5% de los escaños. Pero lo que no dice la ley es que como hay dos formas de ingreso al Senado, ¿cómo se hace el cálculo? Lo que ha hecho el jurado, es el cálculo que se hace sumando los votos de ambos tipos de votación (nacional y regional) para el Senado, y de ahí se saca el 5%”, señaló.

Para ilustrarlo, el politólogo Fernando Tuesta explicó que si los partidos obtienen 800 votos en la columna de Senado Regional y 1.000 votos en la de Senado Nacional, su votación total será de 1.800. Sobre esta suma global se aplica la valla del 5% (que en este ejemplo serían 90 votos). Aquellos partidos que alcancen o superen esa cifra habrán cumplido la primera condición para mantener su inscripción y acceder al reparto de escaños. “Tienen que cumplir las dos condiciones. Si no, no ingresas al Senado”, señaló.

El JNE ha decidido que, aunque sean dos formas distintas de elegir, los votos que obtenga un partido en la lista Nacional y los que obtenga en todas sus listas Regionales se sumarán. Esa suma total es la que debe superar el 5% para que el partido no desaparezca.

“Esta regla se aplica después del 12 de abril, pero debido a las dudas expedidas por el Congreso, es que se ha creado estas medidas”, indicó la entidad.

Requisito Cámara de Senadores (60 miembros) Cámara de Diputados (130 miembros) Filtro 1: Votos 5% de votos válidos

Ejemplo:

Suma Nacional: 1000

Suma Regional: 800

5% de 1800 = 90 votos (si el partido lo alcanza cumple con la primera condición) 5% de los votos válidos a nivel nacional Filtro 2: Escaños Al menos 3 escaños Al menos 7 escaños

*Ejemplo sacado de la cuenta X de Fernando Tuesta. En ningún caso se incluyen los votos blancos ni nulos.

Partidos quedarían fuera de la inscripción si no pasan la valla electoral

José Tello Alfaro, abogado y experto en temas electorales, señaló que en caso de que los partidos no alcancen el 5% en la valla electoral quedarían fuera de la inscripción. Se debe tener en cuenta que los partidos políticos pasen la valla electoral o por senadores o por diputados. Sin embargo, los candidatos todavía participarán en las Elecciones regionales y municipales de Perú de 2026 el próximo domingo 4 de octubre.

“Los que no pasan la valla no van a tener representación en el Congreso y también van a perder la inscripción. Y la pierden a partir de enero del 2027”, explicó.

Esto podría afectar a los partidos que no cumplan con el requisito para las elecciones al Senado y Diputados. Si bien ya ha habido umbral, es decir el Perú siempre ha tenido una barrera mínima de votos para que un partido sobreviva, este se ha modificado para la bicameralidad. Ahora, las agrupaciones políticas deben cumplir dos requisitos obligatoriamente para acceder a la cámara del Senado.

“Es conseguir las dos cosas (votos y escaño) y conseguir las dos cosas no es fácil. Nunca ha habido un umbral tan alto… La vez pasada ingresaron 10 partidos y 10 se quedaron fuera. Obviamente, en cualquier sistema, los (partidos) chicos no entran”, agregó Fernando Tuesta.

Partidos pueden pasar la valla electoral si tienen curul en el Senado o Diputado

De acuerdo a José Tello el criterio adoptado por el Jurado Nacional de Elecciones actúa como un salvavidas que facilita a los partidos mantener su inscripción vigente. Según el especialista, el criterio del jurado permite salvar la inscripción, pero complica presupuestalmente.

“Puede ser que yo, como partido, pase solamente diputados y no senadores, ya salvé la inscripción. Es decir, conservo mi inscripción y tengo presencia en el Congreso y en la Cámara de Diputados. También puede ser que yo solamente pase en senadores, entonces conservo mi inscripción y además mi participación en la Cámara de Senadores”, explicó.

Asimismo, señala que la decisión de sumar los votos de ambas elecciones al Senado genera una distorsión en el sistema: al incrementarse el caudal de votos válidos, aumenta proporcionalmente el financiamiento público directo que reciben las organizaciones.

“El financiamiento público con el Congreso Unicameral, considerando el valor de la UITE del año 2021, se hizo el cálculo. El valor de la UITE es 4.400 soles. El 0.1% son S/4.40. Cada voto valía S/4.40 por voto emitido, es decir, voto valiamente emitido, voto en blanco, voto nulo y se arrojó, la cifra de 78 millones de soles, aproximadamente. Haciendo el cálculo con la UITE al día de hoy, de S/5.50, con esa misma cantidad de votación, con el bicameralismo y con la interpretación que hace el Jurado Nacional de Elecciones, que debería aclarar el jurado para no generar un problema presupuestal, llegamos a 292 millones de soles. Se va a las estrellas del financiamiento público”, advirtió.