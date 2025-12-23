HOYSuscripcion LR Focus

Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Michelle Bachelet afirma que el “mundo está preparado” para que una mujer lidere la ONU al impulsar su candidatura

Propuesta por Gabriel Boric, la expresidenta chilena busca consolidar apoyos en su campaña para la Secretaría General, siendo una opción histórica para América Latina.

Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, asegura que el mundo está listo para una mujer al frente de la ONU. | Raúl Bravo / AFP

Michelle Bachelet afirmó a la agencia AFP que “el mundo está preparado” para que, por primera vez, una mujer asuma la Secretaría General de la ONU y ofrezca “un liderazgo diferente”, en el marco de su campaña para dirigir el organismo internacional. La expresidenta de Chile, de 74 años, señaló que su objetivo es impulsar una conducción más cercana, humana y eficiente frente a los desafíos globales actuales.

La exmandataria fue propuesta oficialmente por Gabriel Boric y ha iniciado una ronda política clave para consolidar apoyos, mientras América Latina discute la posibilidad de que, por primera vez, una mujer y una representante de la región lidere Naciones Unidas.

La ONU respalda el fin técnico de la hambruna en Gaza, pero advierte que la crisis humanitaria sigue

Una oportunidad histórica para la ONU

Bachelet recordó que, en ocho décadas, ninguna mujer ha ocupado el cargo más alto dentro de la ONU, y que solo un latinoamericano — Javier Pérez de Cuéllar de Perú— llegó a dirigir la organización. Según la práctica no escrita de rotación regional, esta vez correspondería a América Latina, y existe un consenso creciente en que debería ser una mujer.

En ese contexto, la política chilena subrayó que las mujeres pueden ofrecer “otros liderazgos”, capaces de combinar firmeza con humanidad. Durante su carrera, fue la primera mujer presidenta de Chile, dirigió ONU Mujeres, se desempeñó como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y también fue la primera ministra de Defensa de su país y de la región. Su trayectoria pública estuvo marcada por la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, que torturó a su familia.

PUEDES VER: ONU advierte que paramilitares de Sudán asesinaron a más de mil personas en campamento de Zamzam

Contexto regional y competencia por la Secretaría General

Bachelet afirmó que, de ser elegida, buscará modernizar la ONU para hacerla más eficiente, transparente y preparada ante crisis globales. También se pronunció sobre las tensiones actuales en la región, respaldando la posibilidad de una mediación liderada por figuras como Luiz Inácio Lula da Silva o Claudia Sheinbaum, ante el aumento de fricciones por las operaciones estadounidenses contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico.

La política chilena compite con otras figuras latinoamericanas y caribeñas de alto perfil, como la costarricense Rebeca Grynspan, la mexicana Alicia Bárcena, la primera ministra de Barbados Mia Mottley y el argentino Rafael Grossi. La elección se definirá antes de que António Guterres finalice su segundo mandato, el 31 de diciembre de 2026, en un proceso donde el respaldo político regional será decisivo.

