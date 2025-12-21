HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Evo Morales amenaza a Rodrigo Paz con nuevas movilizaciones tras fin del subsidio a los combustibles en Bolivia

Evo Morales dijo que Rodrigo Paz tiene hasta el lunes para tomar una decisión final sobre el Decreto Supremo 5503.

Evo Morales amenaza a Rodrigo Paz con movilizaciones por el fin del subsidio a combustibles.
Evo Morales amenaza a Rodrigo Paz con movilizaciones por el fin del subsidio a combustibles. | Composición LR

El presidente Rodrigo Paz declaró el miércoles 17 de diciembre una "emergencia económica, energética y social" porque, según él, Bolivia "no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años". Para enfrentar la crisis, autorizó el fin del subsidio a los combustibles y el incremento del salario mínimo nacional mediante el Decreto Supremo 5503, al que calificó como una "decisión histórica de salvataje de la patria" para "actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo".

Dichas medidas recibieron el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Sin embargo, durante un acto sindical cocalero, el exmandatario Evo Morales amenazó a Paz con nuevas movilizaciones en caso de que no elimine o modifique el decreto. También aprovechó la ocasión para asegurar que "los millonarios no pagan impuestos" y que "los pobres siguen pagando tasas".

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

lr.pe

Evo Morales amenaza a Rodrigo Paz con movilizaciones tras fin del subsidio a los combustibles

Tras mantener reuniones con dirigentes sindicales y representantes sociales, el fundador de EVO Pueblo (movimiento político que se autodenomina defensor de la justicia social, la soberanía y la unidad de los pueblos indígenas) precisó que Paz tiene hasta el lunes 22 para tomar una decisión final sobre la medida. "Si no revierte, si no cambia su decreto, el presidente Rodrigo Paz, compañeros, (…) a Cochabamba la marcha. Vamos a defender la economía popular", dijo Morales.

Pero Paz reafirmó que no se cambiará el decreto. "Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma", declaró en un mensaje televisado.

Para el gobierno de Donald Trump, las medidas de Paz buscan "restaurar la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas". A través de un comunicado, el Departamento de Estado, liderado por Rubio, argumentó que el pueblo boliviano soportó años de "estancamiento económico, corrupción y mala gestión". "Estados Unidos trabajará con el Gobierno de Bolivia para asegurar que estas reformas traigan beneficios para el pueblo boliviano en el menor tiempo posible", se indicó en el mensaje.

PUEDES VER: Tiene una extensión de 106 metros cuadrados, abarca dos países de Europa y es el hogar de más de 111.000 arañas

lr.pe

Fin del subsidio a los combustibles y aumento del salario mínimo

El precio del litro de diésel y gasolina se mantuvo estable en US$ 0,53 durante 20 años, según reportó EFE. No obstante, con el decreto de Paz, la gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar. En cambio, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (US$ 1,58); el diésel a 9,80 bolivianos (US$ 1,40); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (US$ 1,51), y el jet fuel a 10,74 bolivianos (US$ 1,54). Estos precios regirán por seis meses. Entre las medidas se incluye un incremento del salario mínimo nacional en un 20%, de 2.750 a 3.300 bolivianos (US$ 395 a 474).

Paz, que asumió el cargo el 8 de noviembre, aseguró que Bolivia enfrenta un "déficit gigantesco", con "reservas internacionales agotadas, empresas públicas saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos" que estarían gobernando para sí mismos.

Notas relacionadas
Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

LEER MÁS
Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara juraron como el nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia en 2025

Rodrigo Paz Pereira y Edmand Lara juraron como el nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia en 2025

LEER MÁS
¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

¿A qué hora y dónde será la ceremonia de posesión de Rodrigo Paz Pereira como nuevo presidente de Bolivia en 2025?

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS
Estados Unidos intercepta un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela: el segundo en menos de 24 horas

Estados Unidos intercepta un tercer barco petrolero frente a las costas de Venezuela: el segundo en menos de 24 horas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025