El presidente Rodrigo Paz declaró el miércoles 17 de diciembre una "emergencia económica, energética y social" porque, según él, Bolivia "no podía seguir funcionando con normas de los últimos 20 años". Para enfrentar la crisis, autorizó el fin del subsidio a los combustibles y el incremento del salario mínimo nacional mediante el Decreto Supremo 5503, al que calificó como una "decisión histórica de salvataje de la patria" para "actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo".

Dichas medidas recibieron el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Sin embargo, durante un acto sindical cocalero, el exmandatario Evo Morales amenazó a Paz con nuevas movilizaciones en caso de que no elimine o modifique el decreto. También aprovechó la ocasión para asegurar que "los millonarios no pagan impuestos" y que "los pobres siguen pagando tasas".

Evo Morales amenaza a Rodrigo Paz con movilizaciones tras fin del subsidio a los combustibles

Tras mantener reuniones con dirigentes sindicales y representantes sociales, el fundador de EVO Pueblo (movimiento político que se autodenomina defensor de la justicia social, la soberanía y la unidad de los pueblos indígenas) precisó que Paz tiene hasta el lunes 22 para tomar una decisión final sobre la medida. "Si no revierte, si no cambia su decreto, el presidente Rodrigo Paz, compañeros, (…) a Cochabamba la marcha. Vamos a defender la economía popular", dijo Morales.

Pero Paz reafirmó que no se cambiará el decreto. "Asumimos el Gobierno de un país profundamente herido en su economía, en sus reservas, sin dólares, con una inflación creciente, sin combustibles y con un Estado que fue vaciado desde adentro. Bolivia está enferma", declaró en un mensaje televisado.

Para el gobierno de Donald Trump, las medidas de Paz buscan "restaurar la estabilidad, la prosperidad y la inversión en Bolivia tras décadas de políticas fallidas". A través de un comunicado, el Departamento de Estado, liderado por Rubio, argumentó que el pueblo boliviano soportó años de "estancamiento económico, corrupción y mala gestión". "Estados Unidos trabajará con el Gobierno de Bolivia para asegurar que estas reformas traigan beneficios para el pueblo boliviano en el menor tiempo posible", se indicó en el mensaje.

Fin del subsidio a los combustibles y aumento del salario mínimo

El precio del litro de diésel y gasolina se mantuvo estable en US$ 0,53 durante 20 años, según reportó EFE. No obstante, con el decreto de Paz, la gasolina especial pasará a costar 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar. En cambio, la gasolina premium estará a 11 bolivianos (US$ 1,58); el diésel a 9,80 bolivianos (US$ 1,40); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (US$ 1,51), y el jet fuel a 10,74 bolivianos (US$ 1,54). Estos precios regirán por seis meses. Entre las medidas se incluye un incremento del salario mínimo nacional en un 20%, de 2.750 a 3.300 bolivianos (US$ 395 a 474).

Paz, que asumió el cargo el 8 de noviembre, aseguró que Bolivia enfrenta un "déficit gigantesco", con "reservas internacionales agotadas, empresas públicas saqueadas y un Estado convertido en botín por bandidos" que estarían gobernando para sí mismos.