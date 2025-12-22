El nuevo puente de 760 metros que une 2 países comerciales de América Latina mejorará el tránsito fronterizo: costó US$343 millones

Inauguran el Puente de la Integración para mejorar la conexión vial entre Brasil y Paraguay. | Composición LR

Sobre el río Paraná se construyó un nuevo puente de 760 metros que une a dos países de América Latina. Las negociaciones de la obra comenzaron en 1990, pero recién fue inaugurado el sábado 20 de diciembre de 2025, luego de que en 2005 se firmara un acuerdo internacional que estableció las bases técnicas y financieras del proyecto.

Autoridades y empresarios esperaban con expectativa la inauguración de la obra, que promete mejorar el tránsito fronterizo y beneficiar a transportistas, comerciantes y a más de 100.000 habitantes del Alto Paraná, según detalló el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El nuevo puente tiene un vano libre de 470 metros y responde a una demanda histórica de la región.

¿Cuál es el nuevo puente que une 2 países de América Latina?

El nuevo Puente de la Integración establece la segunda conexión vial entre Brasil y Paraguay. También incorpora una alternativa importante al Puente de la Amistad, que desde 1965 funciona como la vía principal para el comercio y la integración regional.

El Puente de la Integración une la ciudad paraguaya de Presidente Franco con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. En una primera fase, solo podrán circular camiones vacíos para aliviar la congestión del otro puente y, posteriormente, se habilitará para el transporte comercial y de pasajeros.

Sobre el río Paraná se construyó un nuevo puente de 760 metros que une a dos países de América Latina. Foto: difusión

Puente de la Integración costó US$343 millones

Brasil y Paraguay invirtieron US$343 millones en la construcción del Puente de la Integración, que cuenta con dos torres de 190 metros de altura y dos pistas de 3,6 metros de ancho. La inauguración se realizó el sábado 20 de diciembre en dos ceremonias: una en Paraguay y otra en Brasil. Ambos actos oficiales contaron con la participación de los presidentes Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva.

La apertura oficial se efectuó de manera independiente debido a la falta de coincidencia en la agenda de los mandatarios. "No estoy con Peña porque él no podía hoy por un problema de orden familiar y yo no puedo el sábado después de la Cumbre del Mercosur porque tengo que viajar a Brasilia. Entonces decidimos que yo inauguro el lado brasileño y él el lado paraguayo", explicó Lula en un breve discurso.