Mundo

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. envía mensaje a Maduro tras la interceptación de buques petroleros venezolanos: “Tiene que irse”

EE. UU. interceptó buques petroleros vinculados a Venezuela y anunció nuevas sanciones, mientras el régimen de Maduro respondió con advertencias sobre el transporte de crudo.

Maduro fue advertido por Kristi Noem y dijo que "debe irse".
Maduro fue advertido por Kristi Noem y dijo que "debe irse". | Composición LR

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “tiene que irse”, tras la interceptación de buques petroleros de origen venezolano por parte de autoridades estadounidenses en el Caribe. La declaración fue realizada este lunes durante una entrevista con Fox News, en referencia a operativos ejecutados por la Guardia Costera de EE. UU.

Según explicó la funcionaria, las interceptaciones forman parte de acciones del gobierno estadounidense contra lo que considera operaciones petroleras ilegales y buscan reafirmar la posición oficial de Washington frente a la administración venezolana. El régimen de Venezuela rechazó estas actuaciones y anunció que evalúa llevar el caso ante instancias internacionales.

Venezuela advierte sobre impactos del bloqueo petrolero

El régimen venezolano advirtió que las restricciones impuestas por Estados Unidos a buques petroleros sancionados que operan desde y hacia el país podrían afectar el suministro energético. En una carta del presidente Nicolás Maduro, leída por el canciller Yván Gil, se denunció la retención de dos embarcaciones con cerca de cuatro millones de barriles de crudo en altamar.

El documento también señaló posibles repercusiones en los mercados internacionales y sostuvo que estas medidas incrementan el riesgo de tensiones a escala global. De acuerdo con datos citados por Reuters, tras los operativos el movimiento de tanqueros en Venezuela cayó a mínimos recientes, mientras que los precios del crudo Brent y WTI registraron alzas superiores al 2 %.

Estados Unidos anuncia nuevas sanciones y mantiene críticas al Gobierno venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este viernes al Gobierno de Venezuela como “intolerable” y respaldó la imposición de nuevas sanciones contra familiares del presidente Nicolás Maduro, anunciadas por la administración de Donald Trump. Durante sus declaraciones, Rubio reiteró acusaciones contra el mandatario venezolano, en el marco de la política de presión económica y los operativos de seguridad desplegados por EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

En respuesta, el canciller venezolano Yván Gil rechazó las declaraciones de Rubio y las calificó como infundadas. Asimismo, denunció lo que describió como una política estadounidense orientada a promover cambios de gobierno y a intervenir en asuntos internos. Estas declaraciones se suman a las acusaciones de Caracas sobre acciones militares de Estados Unidos, que, según el Gobierno venezolano, han generado víctimas y han contribuido a elevar las tensiones internacionales relacionadas con el petróleo y la seguridad regional.

