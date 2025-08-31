Kristi Noem anuncia expansión de operaciones de ICE en ciudades clave de EEUU

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, declaró que el gobierno de Trump que podrían continuar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y el ICE en otras ciudades. | Foto: Composición LR

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, confirmó que la administración de Donald Trump seguirá expandiendo las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE) en varias ciudades de EEUU. El principal foco de esta medida es Chicago, ya que su alcalde, Brandon Johnson, amenazó con iniciar acciones legales si se aumentaban tropas anti migrantes a las fuerzas del orden de su ciudad.

La secretaria también animó a ciudades como San Francisco y Boston a impulsar el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, junto a agentes del ICE, a apoyar a su equipo policial local. "Deberían llamarnos", aseguró Noem en una entrevista. Esta medida es actualmente realizada en Washington D. C., justificándolo como un movimiento para acabar con la delincuencia que vive la urbe.

¿Qué dijo Kristi Noem sobre aumentar el despliegue de tropas en EEUU?

Durante su participación en 'Face the Nation', de CBS News, Noem fue consultada sobre los planes de la administración de Trump para expandir las operaciones de ICE en Chicago. La secretaria de Seguridad Nacional respondió: "Ya hemos tenido operaciones en curso con ICE en Chicago y en todo Illinois y otros estados, asegurándonos de cumplir con nuestras leyes, pero tenemos la intención de agregar más recursos a esas operaciones”.

Asimismo, se le preguntó si estas incluirían la presencia de la Guardia Nacional o de agentes del ICE, a lo que comentó que es decisión del presidente y que no revelaría detalles de esas operaciones. Asimismo, elogió la seguridad de Washington D. C., alegando que otras ciudades podrían imitar su ejemplo de seguridad y prosperidad. "Permitan a la gente caminar en libertad como lo hace ahora la gente de Washington D.C.... Deberían llamarnos", sentenció

Brandon Johnson, actual alcalde de Chicago, firmó una orden ejecutiva para no permitir el despliegue de tropas en su ciudad. Foto: AFP

La amenaza de Brandon Johson, alcalde de Chicago

Las declaraciones se dan luego de que el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, amenazara con denunciar si había un despliegue de tropas en su ciudad. Asimismo, el burgomaestre firmó una orden ejecutiva con el fin de detener legalmente cualquier tipo de aumento en las fuerzas del orden por parte de autoridades federales o de la Guardia Nacional.

A sus medidas, se le suman las declaraciones del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien declaró para CBS News que no desean tropas en las ciudades. "Eso es antiamericano. Francamente, el presidente de Estados Unidos debería saberlo mejor", comentó. También, acusó al gobierno de Trump de enfocarse en los estados demócratas, ignorando problemáticas en los que son gobernados por republicanos. "Sus índices de delitos violentos son mucho peores en otros lugares, y estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado", finalizó.