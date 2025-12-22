HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China impondrá aranceles de más del 42% a lácteos de la UE y pone en jaque a exportadores como Francia

La medida arancelaria de Xi Jinping responde a las tasas antisubvenciones que la Unión Europea aplicó a los vehículos eléctricos fabricados en China.

China aplicará aranceles a los lácteos de la Unión Europea y afectaría a Francia.
China aplicará aranceles a los lácteos de la Unión Europea y afectaría a Francia. | Composición LR | Omar Neyra

La República Popular China tomó la decisión de imponer aranceles provisionales de hasta el 42,7 % a quesos y otros productos lácteos y agrícolas de la Unión Europea (UE). La medida del Gobierno de Xi Jinping responde a las tasas antisubvenciones de 45,3 % que la UE aplicó a los vehículos eléctricos fabricados en Pekín.

Sin embargo, el portavoz comercial de la Comisión Europea, Olof Gill, calificó la iniciativa de "injustificada" y sostuvo que los aranceles carecen de fundamentos válidos y se apoyan en "pruebas insuficientes". Añadió que se prevé presentar observaciones ante las autoridades chinas con el objetivo de evitar la aplicación del arancel.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

lr.pe

¿Por qué China impondrá aranceles de hasta el 42,7 % a los lácteos de la Unión Europea?

Tras una investigación de 16 meses, las autoridades chinas alcanzaron una "determinación preliminar" y concluyeron que la Unión Europea habría otorgado "subsidios sustanciales" a la industria de la leche y los productos lácteos a través de programas como la Política Agrícola Común.

Estas prácticas, según el Ministerio de Comercio de China, habrían provocado "daños materiales" a los productores nacionales. Por ello, a partir del martes 23 de diciembre, se aplicarán aranceles que van del 21,9 % al 42,7 % para exportar a Pekín. Las empresas afectadas deberán pagar esos aranceles mediante depósitos en efectivo.

La República Popular China tomó la decisión de imponer aranceles provisionales de hasta el 42,7 % a quesos y otros productos lácteos y agrícolas de la Unión Europea (UE). Foto: composición LR

La República Popular China tomó la decisión de imponer aranceles provisionales de hasta el 42,7 % a quesos y otros productos lácteos y agrícolas de la Unión Europea (UE). Foto: composición LR

PUEDES VER: Solo estos 3 países de América Latina tendrán un crecimiento mayor en su economía en 2026: superarán a México, Brasil y Chile

lr.pe

Nuevos aranceles de China ponen en jaque a exportadores de Francia

Las nuevas medidas comerciales ponen en jaque a los exportadores de Francia. Este país fue el mayor proveedor de Europa y el segundo a nivel mundial de los productos lácteos europeos que China importó. Entre enero y noviembre de 2025, según datos de la aduana china, envió productos lácteos por 181,7 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, ese monto representa solo el 15 % de las exportaciones realizadas por Nueva Zelanda, considerado el principal origen de lácteos para Pekín.

Además de Francia, otros países europeos como Italia, Países Bajos y Dinamarca vendieron a China importantes cantidades de crema y queso durante este año. Una portavoz del Centro Nacional Interprofesional de la Economía Láctea de Francia señaló al Post que la decisión de Xi Jinping probablemente tendrá un efecto duradero en toda la cadena de valor y debilitará el equilibrio económico del sector.

"Con más de 600 millones de euros (704 millones de dólares) en exportaciones anuales promedio en los últimos cinco años, Francia estaría muy expuesta y vería ampliarse su brecha de competitividad frente a los países que se benefician del acceso libre de impuestos", indicó la organización.

Notas relacionadas
China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

LEER MÁS
China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

China cambia las reglas del juego: los 5 países de América Latina que están en la cuerda floja por sus deudas

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

Rusia y su interés en un país de América Latina para financiar una planta nuclear con alta tecnología que reduzca cortes de luz

LEER MÁS
China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

China acusa a EE. UU. de violar el derecho internacional tras incautar petroleros cerca de Venezuela

LEER MÁS
¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

¿Por qué los agricultores de la Unión Europea se oponen al acuerdo con el Mercosur?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Mundo

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Perú fuera del top 10: este país de América Latina lidera el sueldo mínimo más alto en 2025

Bolivia declara alerta epidemiológica por virus A H3N2: "Es más contagiosa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025