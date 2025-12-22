China impondrá aranceles de más del 42% a lácteos de la UE y pone en jaque a exportadores como Francia

China aplicará aranceles a los lácteos de la Unión Europea y afectaría a Francia. | Composición LR | Omar Neyra

La República Popular China tomó la decisión de imponer aranceles provisionales de hasta el 42,7 % a quesos y otros productos lácteos y agrícolas de la Unión Europea (UE). La medida del Gobierno de Xi Jinping responde a las tasas antisubvenciones de 45,3 % que la UE aplicó a los vehículos eléctricos fabricados en Pekín.

Sin embargo, el portavoz comercial de la Comisión Europea, Olof Gill, calificó la iniciativa de "injustificada" y sostuvo que los aranceles carecen de fundamentos válidos y se apoyan en "pruebas insuficientes". Añadió que se prevé presentar observaciones ante las autoridades chinas con el objetivo de evitar la aplicación del arancel.

¿Por qué China impondrá aranceles de hasta el 42,7 % a los lácteos de la Unión Europea?

Tras una investigación de 16 meses, las autoridades chinas alcanzaron una "determinación preliminar" y concluyeron que la Unión Europea habría otorgado "subsidios sustanciales" a la industria de la leche y los productos lácteos a través de programas como la Política Agrícola Común.

Estas prácticas, según el Ministerio de Comercio de China, habrían provocado "daños materiales" a los productores nacionales. Por ello, a partir del martes 23 de diciembre, se aplicarán aranceles que van del 21,9 % al 42,7 % para exportar a Pekín. Las empresas afectadas deberán pagar esos aranceles mediante depósitos en efectivo.

Nuevos aranceles de China ponen en jaque a exportadores de Francia

Las nuevas medidas comerciales ponen en jaque a los exportadores de Francia. Este país fue el mayor proveedor de Europa y el segundo a nivel mundial de los productos lácteos europeos que China importó. Entre enero y noviembre de 2025, según datos de la aduana china, envió productos lácteos por 181,7 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, ese monto representa solo el 15 % de las exportaciones realizadas por Nueva Zelanda, considerado el principal origen de lácteos para Pekín.

Además de Francia, otros países europeos como Italia, Países Bajos y Dinamarca vendieron a China importantes cantidades de crema y queso durante este año. Una portavoz del Centro Nacional Interprofesional de la Economía Láctea de Francia señaló al Post que la decisión de Xi Jinping probablemente tendrá un efecto duradero en toda la cadena de valor y debilitará el equilibrio económico del sector.

"Con más de 600 millones de euros (704 millones de dólares) en exportaciones anuales promedio en los últimos cinco años, Francia estaría muy expuesta y vería ampliarse su brecha de competitividad frente a los países que se benefician del acceso libre de impuestos", indicó la organización.