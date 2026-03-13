Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 13 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Conoce que te deparará el futuro en el amor, salud y trabajo para este 13 de marzo. | Foto: composición LR

Conoce que te deparará el futuro en el amor, salud y trabajo para este 13 de marzo. | Foto: composición LR

Para este viernes 13 de marzo, la astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones dirigidas a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En sus mensajes, la especialista señaló la relevancia de impulsar diálogos sinceros, afrontar desafíos con creatividad y mantenerse dispuesto a recibir noticias positivas que podrían surgir desde personas o espacios inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, este viernes 13 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Este día te impulsa a retomar proyectos que dejaste a medio camino. En el trabajo puede aparecer una propuesta que llamará tu atención, pero conviene revisarla con calma antes de decidir. En el amor, hablar con claridad ayuda a evitar confusiones. También podrías sentir más energía de lo habitual, así que aprovecha para dar el primer paso en algo que llevabas tiempo aplazando.

TE RECOMENDAMOS CASA 8 EN LA CARTA ASTRAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La jornada resulta favorable para revisar tu economía y ordenar algunos gastos. Podrías enterarte de algo relacionado con un tema que te tenía preocupado. En lo afectivo, una persona cercana necesitará tu apoyo; escuchar con atención será más útil que dar consejos. Un pequeño ajuste en tu rutina puede mejorar tu estado de ánimo.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu imaginación y capacidad para generar ideas destacan durante el día. Usa ese impulso para plantear soluciones o presentar propuestas en el trabajo. En el plano sentimental, una charla honesta puede fortalecer el vínculo con alguien importante. También es posible que recibas una llamada o mensaje inesperado que abra una oportunidad interesante.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Podrías sentir las emociones más intensas de lo habitual, por lo que conviene actuar con calma antes de tomar decisiones. Un encuentro imprevisto puede traer recuerdos del pasado. Dedica un momento a cuidar tu bienestar emocional y busca la compañía de personas que te transmitan tranquilidad.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El día favorece tus metas personales y los planes a futuro. Si tienes en mente iniciar algo nuevo, este puede ser el momento de avanzar. En el amor, conviene dejar de lado el orgullo para evitar tensiones. Un esfuerzo reciente podría recibir reconocimiento. Mantén la constancia y sigue enfocado en tus objetivos.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu mirada detallista permitirá encontrar la solución a un problema que otros no lograron resolver. Aun así, evita asumir tareas que no te corresponden. En lo sentimental, actuar con paciencia ayudará a mantener el equilibrio. Un gesto inesperado de alguien cercano podría alegrarte el día.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las relaciones sociales cobran mayor relevancia. Podrías recibir una invitación o propuesta que despierte tu interés. En el amor, expresar lo que sientes con claridad puede mejorar la relación. Un proyecto compartido empieza a mostrar resultados positivos. Confía en tu capacidad para mantener el equilibrio en situaciones complejas.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición se mostrará especialmente aguda, sobre todo en temas laborales. Presta atención a lo que percibes antes de tomar decisiones. En lo sentimental, alguien puede sorprenderte con un gesto inesperado. También es un buen momento para dejar atrás resentimientos y mirar el futuro con mayor claridad.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sentirás deseos de salir de la rutina. Un cambio de planes o una actividad distinta puede renovar tu ánimo. En el amor, evita prometer más de lo que realmente puedes cumplir. Tu curiosidad te llevará a descubrir algo nuevo, así que aprovecha cualquier ocasión para aprender.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La jornada favorece la concentración en metas profesionales. El esfuerzo constante empieza a mostrar resultados. En lo personal, conviene reservar un espacio para descansar y desconectarte de las obligaciones. Una persona con más experiencia podría darte un consejo útil; escúchalo con atención.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las ideas originales aparecerán con facilidad. Compartirlas con personas de confianza puede abrir la puerta a un proyecto importante. En el ámbito sentimental, busca un equilibrio entre independencia y compromiso. Un cambio inesperado en tu agenda podría terminar beneficiándote.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las emociones tendrán un papel importante durante el día. Puede ser un momento adecuado para cerrar etapas y dejar atrás situaciones que ya no suman a tu bienestar. Escucha tu intuición antes de tomar decisiones relevantes. Un momento de calma ayudará a ordenar tus pensamientos y a despertar tu creatividad.



