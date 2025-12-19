HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. lanza operación militar contra el Estado Islámico en Siria tras ataque contra sus tropas, anuncia el Pentágono

La Operación Hawkeye Strike, anunciada por el secretario de Defensa, busca desmantelar a los combatientes del Estado Islámico y destruir su infraestructura y armamento.

Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva en Siria contra el grupo Estado Islámico, tras el ataque en Palmira que dejó tres estadounidenses muertos.
Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva en Siria contra el grupo Estado Islámico, tras el ataque en Palmira que dejó tres estadounidenses muertos. | DCS

Estados Unidos lanzó una ofensiva en Siria contra posiciones del grupo Estado Islámico (EI) tras el ataque ocurrido en Palmira el 13 de diciembre, que dejó tres estadounidenses muertos. Según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la respuesta militar fue activada como consecuencia directa del atentado, que reavivó las tensiones en Medio Oriente y obligó al Pentágono a escalar sus operaciones contra células yihadistas activas.

Hegseth precisó que la acción, denominada Operación Hawkeye Strike, tiene como objetivo desmantelar combatientes del EI, así como destruir infraestructura, depósitos y sitios de armamento vinculados a la organización extremista. El funcionario detalló en una publicación en X que el despliegue militar busca neutralizar la capacidad operativa del grupo yihadista y frenar posibles ataques adicionales contra personal estadounidense destacado en la región.

Donald Trump confirma la operación de ataque contra sitios afiliados al ISIS en Siria.

Donald Trump confirma la operación de ataque contra sitios afiliados al ISIS en Siria. Foto: realDonaldTrump

Trump dice que ataque es una "represalia muy seria" contra el EI

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que el ejército de Estados Unidos lanzó una “represalia muy seria” contra el Estado Islámico (EI) en Siria, en respuesta al ataque perpetrado por el grupo yihadista que dejó tres estadounidenses muertos. “Por la presente anuncio que Estados Unidos está infligiendo una represalia muy seria, tal y como prometí, a los terroristas asesinos responsables”, señaló el mandatario en una publicación en su red Truth Social.

Trump añadió que las fuerzas estadounidenses están atacando con fuerza posiciones clave del EI en territorio sirio con el objetivo de debilitar su capacidad operativa. “Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones del EI en Siria, un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se erradica al EI”, escribió el presidente, reafirmando que su gobierno mantendrá acciones contundentes contra la organización extremista.

