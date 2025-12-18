Una multitudinaria protesta bloqueó este jueves 18 de diciembre el centro de Bruselas. Cerca de 8.000 agricultores y 500 tractores salieron a manifestar en rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

También cuestionaron las políticas del bloque al considerar que ponen "en riesgo" al sector primario de la región y la soberanía alimentaria europea. El pacto, que permitiría a la UE exportar más vehículos, maquinarias, quesos, vinos y licores a Sudamérica a cambio de facilitar el ingreso de carne, azúcar, arroz, miel y soja a Europa, podría ser firmado el sábado 20 en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero Francia e Italia tienen dudas.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Protestas masivas en Bruselas por acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur

Los agricultores, además, salieron a las calles en rechazo a la nueva propuesta presupuestaria del Ejecutivo comunitario, que plantea un recorte a las ayudas regionales y agrícolas. "Estamos aquí para decir no al Mercosur. Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura", declaró a AFP el ganadero belga Maxime Mabille, quien acusó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de intentar "imponer el acuerdo".

Von der Leyen tenía intenciones de viajar a Brasil para firmar el pacto, pero los planes se vieron comprometidos luego de que Italia se uniera a Francia para solicitar un aplazamiento. A la oposición se sumaron Hungría y Polonia.

En ese contexto, el presidente Emmanuel Macron advirtió que no apoyaría el acuerdo si no existen garantías más sólidas para los agricultores franceses, quienes temen que el pacto promueva una competencia desleal por el flujo de productos más baratos procedentes de América Latina. El pacto con el Mercosur ocupó un lugar destacado en la cumbre de la Unión Europea, que se centraba originalmente en la financiación de la guerra de Ucrania.

Bombas de humo en protestas masivas en Bruselas

Durante las protestas masivas en Bruselas, los manifestantes lanzaron bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden. Sin embargo, la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua a presión. El enfrentamiento ocurrió mientras los líderes europeos se reunían en la capital belga para debatir sobre política comercial y agrícola.

De acuerdo con los agricultores europeos, la actividad agrícola lleva años en crisis y acusan a la Unión Europea de socavar la viabilidad económica del campo mediante acuerdos comerciales con el Mercosur y posibles recortes en el presupuesto de la Política Agrícola Común.

El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva advirtió el miércoles 17 de diciembre que, si el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea no se aprueba "ahora", no se concretará "mientras sea presidente". El tratado comercial se negocia desde hace más de dos décadas entre ambos bloques.