Mundo

ONU advierte que paramilitares de Sudán asesinaron a más de mil personas en campamento de Zamzam

ONU indicó que el asesinato en el campamento de Zamzam "puede constituir un crimen de guerra".

ONU denuncia que las RSF mataron a más de mil civiles en Sudán durante una ofensiva en el campamento de Zamzam.
ONU denuncia que las RSF mataron a más de mil civiles en Sudán durante una ofensiva en el campamento de Zamzam. | AFP

Un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) asesinó a más de mil personas en el campamento de desplazados más grande del oeste de Sudán.

Asimismo, la investigación de la ONU reveló que los ataques contra civiles incluyeron violencia sexual selectiva, ejecuciones sumarias, torturas y secuestros, durante una ofensiva que duró tres días.

ONU advierte que RSF asesinó a más de mil personas en Sudán

De acuerdo con la ONU, la ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ocurrió en abril de este año en el campamento de desplazados de Zamzam, situado a 15 kilómetros al sur de la ciudad de El Fasher. De los más de mil asesinados, 319 fueron ejecutados en sus casas, el mercado principal, escuelas, centros de salud o mezquitas.

"El asesinato deliberado de civiles o personas no combatientes puede constituir un crimen de guerra. (…) El mundo no debe quedarse de brazos cruzados y ver cómo se afianza esta crueldad", sostuvo Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ataque de las RSF contó con el apoyo de las milicias árabes

La ONU precisó que el campamento de Zamzam acogía a unas 500.000 personas desplazadas por la guerra en Sudán cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) lanzaron una ofensiva, que se prolongó entre el 11 y el 13 de abril y contó con el apoyo de "milicias árabes aliadas".

Los paramilitares utilizaron "bombardeos con artillería pesada e incursiones terrestres". Estos "ataques implacables" se vienen produciendo desde mayo de 2024. "Al menos 104 personas, entre ellas 75 mujeres, 26 niñas y tres niños, la mayoría pertenecientes a la etnia zaghawa, fueron víctimas de atroces actos de violencia sexual, incluidas violaciones, violaciones en grupo y esclavitud sexual", declaró Volker Türk este jueves 18 de diciembre.

Testimonio espeluznantes

En el informe de la ONU se recopilaron testimonios que detallan la ejecución sumaria de personas desplazadas. "Un líder comunitario superviviente relató cómo dos combatientes de las RSF introdujeron sus rifles a través de pequeños agujeros en la ventana de la habitación donde se escondía con otros 10 hombres y abrieron fuego, matando al azar a ocho de ellos", indicó la Oficina de Derechos Humanos.

Una mujer que regresó al campamento tras el mortal asalto en busca de su hijo desaparecido de 15 años aseguró que vio "cadáveres esparcidos por las carreteras".

Türk solicitó una "investigación imparcial, exhaustiva y eficaz" de los hechos ocurridos en el campamento de Zamzam y afirmó que los responsables deben ser castigados en el marco de un proceso justo.

