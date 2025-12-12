Crisis en la Franja de Gaza se agrava con 8 muertes a causa del frío y colapso de edificios

Gaza se ve afectado por las inundaciones y el frío. | Composición LR

Gaza se ve afectado por las inundaciones y el frío. | Composición LR

El servicio de emergencias de Defensa Civil en Gaza confirmó que al menos ocho personas murieron a causa del temporal que azota el enclave, principalmente por el colapso de edificios provocado por las lluvias y las bajas temperaturas; la cifra se estableció a partir del recuento en morgues locales y de los reportes de equipos de ambulancias y hospitales.

Rik Peeperkorn, jefe de la operación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Palestina, aseguró que las condiciones invernales, sumadas a la falta de agua y saneamiento, provocaron un aumento de infecciones respiratorias agudas —incluidas la gripe, la hepatitis y otras enfermedades diarreicas—, lo que representa un mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

TE RECOMENDAMOS FAVORES EN EL IRTP, AFERRADOS EN EL PODER Y ESCÁNDALO EN CHICLAYO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La emergencia sanitaria en Gaza

Peeperkorn, jefe de la oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Israel y otros territorios palestinos ocupados durante los últimos cinco años, advirtió que existe una "grave escasez" de medicamentos y suministros médicos esenciales para el tratamiento de enfermedades cardiacas, cuidados intensivos y servicios vinculados a la salud mental.

"Aunque las tasas de aprobación de los suministros han mejorado, el proceso para introducir medicamentos y equipos médicos en Gaza sigue siendo innecesariamente lento, largo y complejo. Esto debe cambiar", reclamó.

Las evacuaciones médicas también son un problema pendiente: desde el inicio del conflicto, en octubre de 2023, se lograron efectuar 10.645; sin embargo, los registros indican que más de 1.000 pacientes fallecieron mientras esperaban ser trasladados fuera de Gaza para recibir tratamiento.

PUEDES VER: Tailandia disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas en medio de las tensiones con Camboya

Palestino en Gaza corren peligro por alerta polar

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este viernes que 795.000 palestinos se encuentran en riesgo por la fuerte tormenta invernal que azota la Franja de Gaza y que, hasta el momento, ha dejado más de una decena de muertos a causa de derrumbes y de las bajas temperaturas.

La tormenta, denominada Byron, provocó fuertes inundaciones —también en Grecia y Chipre— antes de llegar hace unos días a Gaza, donde afecta principalmente a las personas que permanecen desplazadas; está previsto que las lluvias continúen a lo largo del día, por lo que las condiciones "podrían empeorar en una situación ya de por sí insegura", según advirtió la organización en un comunicado.

Organizaciones como el Consejo de Vivienda Palestino señalaron que están "haciendo todo lo posible para operar en las zonas más afectadas", pero advirtieron que las necesidades son “sobrecogedoras”; la falta de maquinaria para retirar escombros y de refugios adicionales ha complicado los esfuerzos para la reconstrucción de Gaza.