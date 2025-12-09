El TLC Perú-Hong Kong fue firmado el 15 de noviembre del 2024. Exportaciones esperan su implementación. Foto: composición LR/Andina

El TLC Perú-Hong Kong fue firmado el 15 de noviembre del 2024. Exportaciones esperan su implementación. Foto: composición LR/Andina

Los envíos peruanos hacia Hong Kong siguen sin retomar la senda de crecimiento. Entre enero y septiembre de este año, los despachos alcanzaron un monto de US$177 millones, lo que significa un retroceso de -26,3% respecto a similar periodo del 2025 (US$240 millones), según informó la Asociación de Exportadores (Adex).

Ante esta notoria caída, los gremios se encuentran a la expectativa de la próxima entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Hong Kong, que fue firmado el 15 de noviembre del 2024, pero que aún está pendiente de implementación. A partir de su aplicación, se efectuaría la eliminación de aranceles, así como la exportación de servicios sin la necesidad de presencia física en territorio asiático.

Desde Adex refieren que el TLC beneficiaría a sectores como tecnología, consultoría y desarrollo de software. Además, prevén un impulso a la inversión de capitales de Hong Kong en nuestro país, especialmente en el ámbito financiero, lo que fortalecerá la integración económica entre ambas naciones.

TLC Perú-Hong Kong a la espera de exportadores

En el marco de la APEC 2024 realizada en noviembre del año pasado, el gobierno peruano suscribió el Acuerdo de Libre Comercio con Hong Kong, el cual busca fortalecer las relaciones comerciales con este importante socio asiático. Dicho TLC tiene 14 capítulos con temas relacionados al acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, inversión, facilitación de comercio y otros.

Como es de conocimiento público, Hong Kong es una de las economías más abiertas a nivel mundial y es reconocida como un centro financiero global. Su población posee un elevado poder adquisitivo y marcadas preferencias por productos de alta calidad y premium, además de una creciente tendencia hacia alimentos saludables, orgánicos y funcionales.

De igual forma, es fundamental destacar que el país asiático dispone de una infraestructura logística altamente eficiente que impulsa el comercio exterior y actúa como un punto estratégico de redistribución hacia otros mercados asiáticos. Precisamente, en el 2024, Hong Kong se posicionó como el destino número 14 de la oferta peruana con valor agregado, concentrando el 1,5% del total exportado.

En detalle, el 69% de los envíos correspondió al sector agropecuario (tanto tradicional como no tradicional), seguido por el sector pesquero con un 13% y el industrial con un 8%, entre otros.

Exportaciones de Perú hacia Hong Kong caen

Como lo señalamos anteriormente, las exportaciones peruanas hacia Hong Kong entre enero y septiembre sumaron US$177 millones y corroboraron la caída de 26,3% respecto al mismo periodo del 2024. Según el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, los productos tradicionales alcanzaron US$ 78.3 millones y registraron un crecimiento de 3,3%.

Dicho resultado fue impulsado centralmente por los mayores despachos del sector minero, especialmente cobre y estaño, así como por la pesca primaria, resaltando la harina de pescado. A contraparte, los productos no tradicionales totalizaron US$98,7 millones, evidenciando una contracción de -39,9%.

Dentro de este grupo, la agroindustria continuó siendo el sector exportador más importante, alcanzando los US$65,4 millones, aunque experimentó un retroceso del 52,2%. A pesar de esto, concentró el 37% del total exportado, gracias a los envíos de productos como las uvas, arándanos y paltas.

Le siguieron la siderometalurgia (US$8 millones 979.000), ‘varios’ (US$6 millones 862.000), pesca-acuicultura (US$6 millones 820.000), confecciones (US$6 millones 580.000) y metalmecánica (US$2 millones). Finalmente, se registraron envíos de los sectores químico, textil y minería no metálica.