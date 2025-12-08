Exportaciones peruanas siguen en ascenso y se acercan a un récord histórico en las próximas semanas | Foto: Andina/ Composición LR

Exportaciones peruanas siguen en ascenso y se acercan a un récord histórico en las próximas semanas | Foto: Andina/ Composición LR

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó el notable avance de las exportaciones peruanas, que entre enero y octubre de 2025 alcanzaron los US$ 71.881 millones. Esta cifra representa un crecimiento del 20% respecto al mismo periodo de 2024 y abre la posibilidad de que el país registre un nuevo récord exportador en las próximas semanas. “Sectores como el agro, la pesca, la minería, la manufactura y los textiles han incrementado sus envíos al exterior, demostrando que los productos peruanos continúan posicionándose en los mercados internacionales", informó la titular del Mincetur, Teresa Mera Gómez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Los sectores de la minería y la agro generaron US$ 46.939 millones y US$ 11.615 millones, respectivamente. En la minería, destacó el oro, que ascendió a US$ 15.789 millones, superando el récord del 2024 (US$ 13.710 millones). Por la parte de las agroexportaciones, el arándano (+15%) destacó, así como el cacao y derivados (+34%), la uva (+245), el mango (+55%), palta (+13%).

TE RECOMENDAMOS Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

Principales destinos y desempeño de las exportaciones peruanas

Los productos peruanos arribaron a 170 mercados entre enero y octubre, registrando cifras históricas en dos de sus socios más importantes, como lo son China y la Unión Europea. El gigante asiático se mantiene como el principal destino al sumar US$ 25.941 millones en envíos (+27%), impulsados por mayores ventas de cobre (+22,7%), oro (+186%), concentrado de plata (+30%) y pota (+670%). En el caso del bloque europeo, las exportaciones alcanzaron los US$ 8.412 millones, un 25% más gracias al dinamismo del cobre, los arándanos, el cacao en grano y la pota.

Estados Unidos también destacó como un mercado clave al recibir productos peruanos por US$ 7.755 millones, entre ellos los arándanos, uvas, oro y derivados del cacao. Además, el ecosistema exportador continúa fortaleciendo su base empresarial: el número de compañías exportadoras se elevó a 9.274, lo que representa un aumento de 2,9% en comparación con el mismo periodo del 2024.