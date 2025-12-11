Agroexportaciones peruanas crecen 20,4% entre enero y octubre de 2025

EE.UU., Países Bajos y España son los principales destinos de exportación | Foto: composición/ADEX

Entre enero y octubre del 2025, las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) alcanzaron los US$11.209 millones, registrando un crecimiento de 20,4% frente al mismo período del año anterior (US$ 9.322 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Agroindustria lidera envíos con 87,4% de participación

La agroindustria, con un valor de US$9.798 millones, creció 17,7%, mientras que el agro primario sumó US$1.411 millones, con un aumento de 40,9%, concentrando el 12,6% restante de las exportaciones.

El gerente central de Exportaciones de ADEX, Diego Llosa Velásquez, destacó la importancia de la Nueva Ley de Promoción Agraria (Ley N° 32434) y urgió al Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) a agilizar la publicación de su reglamento.

“La norma busca potenciar la industria de alimentos y fortalecer a los pequeños productores agrarios y la agricultura familiar. Aunque los beneficios tributarios empiezan el 1 de enero de 2026, es necesario acelerar la reglamentación para aprovechar los incentivos oportunamente”, señaló Llosa.

Productos estrella de la agroindustria

Entre los despachos agroindustriales destacan:

Arándanos : US$ 1.805,585 millones (+14%)

: US$ 1.805,585 millones (+14%) Paltas : US$ 1.352,760 millones (+9%)

: US$ 1.352,760 millones (+9%) Uvas frescas : US$ 864 millones

: US$ 864 millones Cacao en grano : US$ 844,489 millones

: US$ 844,489 millones Espárragos : US$ 305 millones

: US$ 305 millones Mandarinas : US$ 244,469 millones

: US$ 244,469 millones Mangos: US$ 239,677 millones

Estos productos representaron el 28% del total de la agroindustria peruana.

Principales mercados internacionales

Los principales destinos fueron:

EE.UU.: US$3.087,750 millones Países Bajos: US$1.671,994 millones España, China, Chile, Reino Unido, México, Ecuador, Colombia y Canadá completan el top 10.

Agroexportaciones tradicionales

El agro tradicional (US$ 1.411 millones) estuvo liderado por:

Café sin descafeinar : US$1.318 millones

: US$1.318 millones Otros productos: azúcares de caña o remolacha, melaza de caña, cueros y pieles de bovino, lana sin cardar ni peinar.

Sus principales compradores fueron: EE.UU., Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia.

Empresas líderes

Entre las empresas agroexportadoras más destacadas se encuentran:

Machu Picchu Foods, Camposol, Danper Trujillo, Virú, Agrícola Cerro Pietro, Complejo Agroindustrial Beta, Perales Huancaruna, Exportadora Romex, Procesadora Laran y Cafetalera Amazónica.

Evolución y proyecciones