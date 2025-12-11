Agroexportaciones peruanas crecen 20,4% entre enero y octubre de 2025
Entre enero y octubre de 2025, las agroexportaciones peruanas sumaron US$11.209 millones, impulsadas por la agroindustria y el agro primario, según ADEX.
Entre enero y octubre del 2025, las agroexportaciones peruanas (tradicionales y no tradicionales) alcanzaron los US$11.209 millones, registrando un crecimiento de 20,4% frente al mismo período del año anterior (US$ 9.322 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).
Agroindustria lidera envíos con 87,4% de participación
La agroindustria, con un valor de US$9.798 millones, creció 17,7%, mientras que el agro primario sumó US$1.411 millones, con un aumento de 40,9%, concentrando el 12,6% restante de las exportaciones.
El gerente central de Exportaciones de ADEX, Diego Llosa Velásquez, destacó la importancia de la Nueva Ley de Promoción Agraria (Ley N° 32434) y urgió al Ministerio de Desarrollo y Riego (Midagri) a agilizar la publicación de su reglamento.
“La norma busca potenciar la industria de alimentos y fortalecer a los pequeños productores agrarios y la agricultura familiar. Aunque los beneficios tributarios empiezan el 1 de enero de 2026, es necesario acelerar la reglamentación para aprovechar los incentivos oportunamente”, señaló Llosa.
Productos estrella de la agroindustria
Entre los despachos agroindustriales destacan:
- Arándanos: US$ 1.805,585 millones (+14%)
- Paltas: US$ 1.352,760 millones (+9%)
- Uvas frescas: US$ 864 millones
- Cacao en grano: US$ 844,489 millones
- Espárragos: US$ 305 millones
- Mandarinas: US$ 244,469 millones
- Mangos: US$ 239,677 millones
Estos productos representaron el 28% del total de la agroindustria peruana.
Principales mercados internacionales
Los principales destinos fueron:
- EE.UU.: US$3.087,750 millones
- Países Bajos: US$1.671,994 millones
- España, China, Chile, Reino Unido, México, Ecuador, Colombia y Canadá completan el top 10.
Agroexportaciones tradicionales
El agro tradicional (US$ 1.411 millones) estuvo liderado por:
- Café sin descafeinar: US$1.318 millones
- Otros productos: azúcares de caña o remolacha, melaza de caña, cueros y pieles de bovino, lana sin cardar ni peinar.
Sus principales compradores fueron: EE.UU., Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia.
Empresas líderes
Entre las empresas agroexportadoras más destacadas se encuentran:
Machu Picchu Foods, Camposol, Danper Trujillo, Virú, Agrícola Cerro Pietro, Complejo Agroindustrial Beta, Perales Huancaruna, Exportadora Romex, Procesadora Laran y Cafetalera Amazónica.
Evolución y proyecciones
- En 2024, las agroexportaciones peruanas totalizaron US$12.357,818 millones, con la agroindustria aportando US$11.130 millones y el agro tradicional US$1.228 millones.
- Según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, la agroindustria cerraría 2025 con US$13.000 millones y alcanzaría US$14.169 millones en 2026.