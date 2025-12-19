HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho     
EN VIVO

El peligro de la Vía Expresa Sur y una chocolatada trágica | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Mundo

Desde la cárcel, Luis Arce califica como un “crimen” la eliminación de subsidios del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

En una fuerte misiva, Luis Arce advirtió sobre alzas de precios, inflación y cuestionó que la medida no fuera sometida a referéndum.

La medida elevó los precios de la gasolina y generó filas en estaciones de servicio. Foto: AFP
La medida elevó los precios de la gasolina y generó filas en estaciones de servicio. Foto: AFP

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanece detenido desde hace casi una semana tras la decisión de la Justicia de imponer cinco meses de prisión preventiva por presunta corrupción. Desde la cárcel, el exmandatario envió una carta manuscrita donde cuestionó las medidas económicas del gobierno de Rodrigo Paz, enfocándose en la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos.

La misiva difundida a través de redes sociales describe la decisión del Ejecutivo como un “crimen” que afectará a las familias más humildes y provocará un aumento significativo de los precios del combustible en zonas urbanas y rurales. Arce también criticó la falta de consultas democráticas antes de implementar la medida y consideró que las compensaciones anunciadas son insuficientes frente al impacto esperado.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Protesta masiva de trabajadores en Argentina contra la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei

lr.pe

¿Qué dijo Luis Arce en su carta escrita desde la cárcel?

En su carta, Arce afirmó que la eliminación de los subsidios a los combustibles constituye “un crimen contra el pueblo trabajador que desde ahora se enfrenta una brutal subida de precios”. Añadió que la medida genera un “fuerte impacto” en trabajadores asalariados y no asalariados, así como un aumento en los precios al consumidor que derivará en un incremento de la inflación.

El exmandatario cuestionó la manera en que se ejecutó la medida y escribió que esta “pudo haberse hecho de diferente manera” para reducir el efecto social, mediante mecanismos de consulta democrática. También señaló que la decisión de tal magnitud “debió someterse a referéndum” o, al menos, a un “amplio debate parlamentario y social”. Arce criticó la ratificación de su prisión preventiva, considerando que confirma “la vulneración al debido proceso” y su “absoluta indefensión”.

PUEDES VER: Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

lr.pe

¿Por qué Rodrigo Paz eliminó el subsidio y cuál fue su justificación?

Rodrigo Paz afirmó que Bolivia atraviesa “la peor crisis económica, financiera, social y ambiental” de su historia, con reservas agotadas y un déficit que describió como “gigantesco”. Justificó la eliminación del subsidio a los combustibles, vigente durante casi 20 años a 0,53 dólares por litro, y explicó que esta política costaba al Estado unos 2.000 millones de dólares anuales.

El mandatario acompañó la eliminación de los subsidios con un aumento del 20% al salario mínimo, que ahora será de 474 dólares mensuales, y mantuvo algunos programas asistenciales, como la congelación del precio de la bombona de gas licuado a 3,23 dólares. Los nuevos precios del combustible serán de un dólar por litro para la gasolina especial, 1,58 para la premium y 1,40 para el diésel, vigentes por seis meses mientras el Gobierno evalúa ajustes futuros.

PUEDES VER: ELN deja 7 soldados muertos y 28 heridos tras ataque a base militar con drones explosivos en Colombia

lr.pe

¿De qué se le acusa a Luis Arce y cuánto tiempo permanecerá en la cárcel?

La Fiscalía vincula a Arce con el manejo irregular de recursos destinados a proyectos indígenas durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales. Se investigan desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) que no se concluyeron o se realizaron parcialmente, así como pagos a cuentas de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas.

Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz resolvió mantener la prisión preventiva por cinco meses, argumentando riesgos de fuga y posible obstaculización del proceso. Arce permanece en el sector ‘Posta’ de la cárcel de San Pedro, considerado de menor conflicto, compartiendo celda con otro interno. El exmandatario señaló que la medida era previsible ante “las medidas neoliberales que atentan contra los intereses del pueblo” y que se utilizan “chivos expiatorios y cortinas de humo”.

Notas relacionadas
Nacional Potosí derrotó 1-0 a The Strongest por las semifinales de la Copa Paceña: El Tigre quedó eliminado del torneo

Nacional Potosí derrotó 1-0 a The Strongest por las semifinales de la Copa Paceña: El Tigre quedó eliminado del torneo

LEER MÁS
Gobierno de Bolivia anuncia el fin de los subsidios a los combustibles tras dos décadas y eleva en 20% el salario mínimo

Gobierno de Bolivia anuncia el fin de los subsidios a los combustibles tras dos décadas y eleva en 20% el salario mínimo

LEER MÁS
Sembrío de coca en Bolivia crece un 10% en 2024 y el gobierno de Paz culpa a la “permisividad de la izquierda”

Sembrío de coca en Bolivia crece un 10% en 2024 y el gobierno de Paz culpa a la “permisividad de la izquierda”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

China desafía a EE.UU. y compra más de 60.000 toneladas de trigo argentino por primera vez en décadas mientras Milei reduce aranceles

LEER MÁS
Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

Supera a Chile y Brasil: el país de América Latina donde la mayoría de jóvenes no estudia ni trabaja, según OCDE

LEER MÁS
Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

Donald Trump no descarta una guerra contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela: "Él sabe exactamente lo que quiero"

LEER MÁS
China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

China construye el megaestadio de fútbol más moderno de América Latina y promete superar al Maracaná

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Mundo

“Me siento absolutamente sin defensa”: la jueza peruana de La Haya sancionada por EE. UU. tras investigar crímenes

Representantes demócratas revelan imágenes inéditas del archivo Epstein antes del plazo legal para su publicación

Australia promete nuevas leyes contra el odio tras tiroteo contra comunidad judía que dejó 16 muertos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025